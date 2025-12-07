Эксперт рассказала, как сэкономить на продуктах к новогоднему столу и подарках

Сэкономить на продуктах к новогоднему столу поможет планирование расходов, а также поход в магазин со списками и на сытый желудок. Об этом в эфире "Радио России" сообщила финансовый аналитик Татьяна Волкова.

Эксперт отметила, что люди часто покупают лишние продукты, которые потом приходится выбрасывать, а сократив расходы до необходимых, можно значительно снизить траты.

"На мой взгляд, самое главное для экономии в Новый год – это список, то есть это планирование. То есть не покупать просто лишнего. <….> [Нужно приходить в магазин] неголодным, да. Каждый раз, когда мы идем без списка, мы зашли за хлебушком и вышли с полным пакетом еды. <….> Я думаю, что ни для одной семьи не секрет, что тазиками потом все выбрасывается, то, что используются для продуктов", – заявила эксперт.

Финансовый аналитик предложила использовать аналогичный "списочный" подход к выбору подарков родным и близким, а также посоветовала покупать все заранее, не надеясь на предновогодние скидки. Честные акции можно увидеть только после праздников, подчеркнула Воронцова.

Также эксперт посоветовала ориентироваться на знакомые сети магазинов, в которых цены на категории продуктов уже известны и приемлемы для покупателя, пишет Смотрим.