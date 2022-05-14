Эксперт рассказал, как подготовить домашнего питомца к долгой поездке

153

Если животное ждет долгая поездка, особенно на борту самолета, к путешествию следует готовиться заранее. Для этого необходимо пройти обследование у ветеринарного врача, чтобы исключить обострение заболеваний, а также имеет смысл использовать успокоительные средства, чтобы перелет для кота или пса оказался максимально комфортным, порекомендовал в разговоре с «Лентой.ру» ветеринар Михаил Шеляков.

Если для человека путешествие на борту самолета, как правило, проходит легко, то для питомца, особенно летящего впервые, это может оказаться большим стрессом и даже нанести вред здоровью. Чтобы избежать таких рисков, Шеляков советует готовиться к поездке заранее, сообщает Лента.

«Прежде всего, конечно, нужно провести все профилактические мероприятия, — сказал врач. — Это глистогонки, блохогонки, прививки и прочее. Также важно, чтобы на момент путешествия питомец не имел никаких активных жалоб: поноса, рвоты, общего недомогания, повышенной температуры. Это сразу отвод от любых поездок, потому что мало ли что может случиться в дороге».

Кроме того, ветеринар объяснил, что во многих европейских странах купить лекарства для животного довольно сложно: они продаются только по назначению врача, услуги которого, как правило, очень дорогие. Общение может затруднить и языковой барьер, в результате чего питомец может просто остаться недолеченным.

«Так что лучше посетить врача заранее, исключить любые хронические заболевания и провести профилактику, — советует Шеляков. — Дальше, если животное тяжело переносит поездку или летит в первый раз, его может тошнить, укачивать, стоит использовать успокоительные средства для собак и кошек, причем, прием их начать лучше заблаговременно».

Также необходимо изучить условия перевозки животных: у каждой авиакомпании они свои, где-то разрешается провоз питомца на борту, иногда ему можно даже купить отдельное место, а некоторые допускают провоз только в багажном отделении.

«Если возможен только багажные отдел, то, прежде всего, необходимо подготовить клетку: скрутить все колесики, потому что иначе она точно уедет, укрепить дверцу. Не думайте, что животное слабое и ничего с ней не сделает — в панике двери вышибают даже кошки, а это ведь самолет, механизмы, зона повышенной опасности», — напомнил врач.

Фото: Дильдина Светлана