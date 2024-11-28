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Экс-гендиректор «ЭкоСтройРесурса» потерял пост и в «Экологии»

28 ноября 2024 10:39
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Экс-гендиректор «ЭкоСтройРесурса» потерял пост и в «Экологии»

Не успел новый региональный оператор по обращению с мусором приступить к работе, как в его руководстве произошли серьезные изменения. О них сообщил первый вице-губернатор Самарской области Михаил Смирнов, пишет 63.ру.

— Прошло заседание совета директоров АО «Экология». Принято решение назначить генеральным директором Екатерину Циркун. Она давно трудится в отрасля, а непосредственно до назначения работала в компании первым заместителем гендиректора, — заявил глава самарского правительства.

Но на этом кадровые перестановки в руководстве регоператора не заканчиваются. Константина Ряднова перевели с должности гендиректора АО «Экология» на пост руководителя обособленного подразделения. Ему предстоит сосредоточиться на развитии полигонов захоронения, которые есть у компании.

Единственным представителем руководства регоператора, которому удалось сохранить свой пост, стала Екатерина Луценко. Она продолжит трудиться в статусе исполнительного директора «Экологии».

Смена регоператора в Самарской области прошла в несколько этапов. Летом 2024 года Вячеслав Федорищев, ещё будучи и. о. губернатора, заявил, что дни ООО «ЭкоСтройРесурс» сочтены, и компании найдут замену. Региональные власти заключили контракт с АО «Экология». Но и старый регоператор продолжит работать в Самарской области.

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