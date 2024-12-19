«Единая Россия» проведет аграрный диктант

Агродиктант направлен на повышение уровня знаний об АПК у россиян, на популяризацию аграрных профессий среди молодёжи, распространение преимуществ жизни на селе и демонстрации возможностей для развития предпринимательства в сельском хозяйстве.

Агропромышленный комплекс России сегодня становится автоматизированным и эффективным, развивается наука, внедряются новые технологии.

«С учётом возрастающей роли АПК в обеспечении продовольственной безопасности страны важно погрузить в аграрную повестку школьников и их родителей, студентов, преподавателей, всех тех, кто неравнодушен к традиционной для российского общества отрасли», - отметил координатор партийного проекта «Российское село» в регионе, председатель комитета Самарской Губернской Думы по сельскому хозяйству и продовольствию Николай Сомов.

Цель аграрного диктанта – привлечь внимание к вопросам развития аграрного производства, развития сельских территорий в целом. Основной площадкой проведения станет аграрный вуз, рассказал о планах координатор партпроекта «Единой России» в Самарской области.

Для участия во всероссийской акции планируется пригласить студентов Самарского государственного аграрного университета, студентов ссузов сельскохозяйственной направленности, смежных специальностей, а также у частию в аграрном диктанте приглашаются фермеры, кооператоры, сотрудники профильных структур.

Несколько лет назад студенты-аграрии в некоторых регионах уже писали подобный Диктант состоял из трёх блоков вопросов в тестовом формате. Первая часть диктанта была посвящена истории развития реального сектора экономики. Вторая – мерам поддержки аграриев. В третьем блоке говорилось о модернизации отрасли. Не обошлось и без забавных вопросов из разряда «какие овощи необходимо добавить в борщ». Теперь в «Единой России» эту практику решено возобновить, поскольку «Развитие села» - важный блок народной программы партии.