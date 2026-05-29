Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный.

Дети, которые на данный момент находятся в детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия. Следите за информацией в родительском чате своего садика.



Напоминаю: публикация фото и видео с БПЛА и другой военной техникой, последствий их применения запрещена. Публикация помогает врагу координировать свои действия с целью нанесения максимального урона мирным жителям и гражданской инфраструктуре.



Сохраняйте спокойствие, доверяйте только официальным источникам информации. Телефон единой дежурно-диспетчерской службы – 112.