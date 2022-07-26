Две тысячи жителей губернии приняли участие в акции «Первый Всероссийский день чтения вслух «Живая классика»

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23 июля в рамках акции «Первый Всероссийский день чтения вслух «Живая классика» все желающие смогли выступить на открытых площадках перед публикой и прочитать отрывок из любимого произведения.

Во Всероссийский день чтения вслух книголюбы декламировали классику. Отрывки из прозы или поэзии. Любой фрагмент, который после прочтения книги, оставил яркое впечатление. Единственное требование к выступающему – читать искренне.

В Самарской области для любителей классической и современной литературы было организовано более 100 площадок в 34 муниципальных образованиях Самарской области.

В этот день на площадках выступали чтецы разного возраста – от 7 до 86 лет. Участников акции поприветствовала министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш: «Я рада приветствовать всех участников и организаторов акции «Живая классика». Это новый федеральный проект, который проходит по всей стране. В 34 муниципалитетах Самарской области, в наших библиотеках встретятся настоящие ценители чтения русской классики. Мы прочитаем вслух отрывки любимых произведений, обсудим их, поговорим о них, послушаем хорошую музыку и пообщаемся друг с другом. Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в этой акции и пожелать чаще приходить в библиотеки и читать книги».

Основной площадкой акции в Самарской области стала Самарская областная библиотека для молодежи. В рамках программы площадки состоялась творческая встреча с писателем, журналистом Германом Садулаевым. Он стал участником библиотечного проекта «Книжный сомелье» и рассказал о своих любимых книгах. Журналист Леонид Ваксин и чемпион мира по парашютному спорту Дмитрий Оводенко, в рамках лекции-беседе о роли современных СМИ для молодежи поделились своими мыслями по этому вопросу.

Ещё одним гостем события стала актриса Ольга Беляева. Она отсмотрела миниатюры подростков и дала рекомендации, которые помогут в дальнейшем поступить в театральный вуз. Это мероприятие – подарок юным жителям Самары от фонда «Живая классика» и Театрального института имени Бориса Щукина.

В рамках Первого Всероссийского дня чтения вслух около библиотеки работали интерактивные площадки для детей и взрослых: мастер-класс по пластилиновой живописи, арт-перформанс, литературное пространство для детей, игротека в библиотеке, летний читальный зал.

«Для меня книга – это как разговор с умным хорошим человеком, наставником. Для меня как для актрисы книги становятся важным подспорьем – когда работаешь над какой-то ролью, и тебе не хватает твоих знаний, опыта, ты обращаешься к литературе, и тебе это помогает в работе», – поделилась впечатлениями актриса Ольга Беляева.

В Центральной городской библиотеке им Н.А. Некрасова («БиблДом») г.о. Октябрьск в этот день звучали произведения Есенина, Пушкина, Бунина, Лермонтова, Блока, Северянина, Асадова, Евтушенко, как на сцене, так и в виртуальном формате.

В Центральной библиотеке города Жигулёвска гостем выступил земляк читателей Виктор Михайлов - писатель-публицист.

В библиотеках г.о. Новокуйбышевск читали любимых авторов, делились впечатлениями, рисовали иллюстрации по сюжету произведений и даже играли на рояле. В библиотеках г. Тольятти звучали: отрывки Чехова А.П. «Каштанка» и «Письмо к учёному соседу», Пушкина А.С. «У лукоморья...», Маршака С.Я. «Вересковый мёд», Рождественского «Человеку надо мало». В детской районной библиотеке п. Безенчук мероприятие прошло под живую музыку в исполнении группы «814».

Более 100 человек смогли прочитать свои любимые произведения в Межпоселенческой центральной библиотеке муниципального района Сызранский, и более 150 участников посетили площадки м.р. Красноармейский.

Флагманами акции стали 15 регионов, среди них и Самарская область. По всей стране импровизированных литературных площадок открылось, в общей сложности, более 200 почти в 50 городах, сёлах и маленьких посёлках. Их цель – познакомить с книгами тех, кто недостаточно знаком с литературой. А также продемонстрировать, что читательская среда не ограничена стенами квартиры.

«Чтение – это обычно индивидуальный формат, ты с книгой наедине. Фильм можно вместе смотреть, а читать книгу – нет. Эта акция направлена как раз на то, чтобы прочитать вместе. Чтобы прочитать и обсудить, чтобы оказаться в этом едином потоке, единой системе ценностей», – отметила президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

Такая масштабная акция, которая объединила десятки городов в самых разных уголках нашей страны прошла впервые. Возможно, Всероссийский день чтения вслух «Живая классика» станет традиционным, и литературная классика будет оживать на улицах городов каждый год.

Организатор акции первый всероссийский День чтения вслух «Живая классика» – фонд «Живая классика», проект реализован при поддержке фонда Президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив. Партнеры проекта – театральный институт имени Бориса Щукина. Акция также проходит при поддержке Глав регионов.

Фото: правительство СО