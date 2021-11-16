Две самарские сотрудницы Почты России получили звание «Мастер связи»

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Приказом Минцифры РФ сразу две сотрудницы управления Почты России в Самарской области – начальник почтового отделения № 30 Нина Бирюкова и руководитель отдела по производственным процессам Оксана Юшина – удостоены высокого федерального звания «Мастер связи». В этом году такую награду получили всего 36 человек со всей России.

Звание «Мастер связи» присваивается ежегодно лучшим сотрудникам предприятий связи и телекоммуникаций за успехи в совершенствовании социально-экономических программ, реализацию федеральных и региональных программ развития отрасли. На уровне области обе кандидатуры были согласованы Главой региона Дмитрием Азаровым. Нина Бирюкова ранее уже была отмечена Почетным знаком Губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве».

«За последние годы в формате работы почтовых отделений произошли большие изменения. Они стали многофункциональными центрами, где для посетителей доступно большое количество услуг – почтовые, страховые, финансовые. Сотрудники Почты России в регионе – каждый на своём рабочем месте – делают очень многое для того, чтобы клиенты были довольны качеством и скоростью оказания этих услуг. Нина Владимировна и Оксана Анатольевна много лет вовлечены в работу производства и многое сделали для улучшения его процессов», – рассказал заместитель директора УФПС Самарской области АО «Почта России» Александр Шелковников.

В 30-е почтовое отделение Нина Бирюкова пришла в 1992 году. Изначально устраивалась оператором связи, после чего долгое время руководила коллективом. Отделение расположено около самарского железнодорожного вокзала, среди его клиентов не только жители, но и множество гостей Самары, в том числе – зарубежных. Его можно считать визитной карточкой города. Сотрудники отделения особенно ощутили это во время Чемпионата мира по футболу 2018 года. Поток клиентов увеличился в разы, и почтовики приложили максимум усилий, чтобы обслуживание посетителей не потеряло своего качества и быстроты.

Нина Бирюкова рассказывает, что как-то раз в их почтовое отделение обратился болельщик из Китая. Для молодого человека это был первый визит в Самару. Он был в настоящем восторге и от игры, и от красоты города. Через переводчика, который в период чемпионата работал в этом отделении, посетитель попросил отправить своим близким большую коробку самарских сувениров и шоколада, а также почтовую открытку.

Отделение № 30 не просто оказывает почтовые услуги: это ещё и своего рода учебная база для операторов мобильной группы Самарского почтамта. Здесь практикуются группы операторов после теоретического курса в Учебном центре. Практическое обучение новичков ведёт Нина Владимировна. Отличную работу Нины Бирюковой уже отметили на уровне региона – за любовь к выбранной профессии и поддержку молодых специалистов она получила Почетный знак Губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве».

Оксана Юшина работает в почтовой связи около 28 лет. В самарское почтовое управление она устроилась в 1993 году инженером отдела почтовой связи. Сейчас она курирует работу отдела по производственным процессам. В сфере ответственности отдела не только Самарская область, но и десять других регионов страны, которые входят в состав макрорегиона Волга Почты России.

Во многом благодаря вкладу Оксаны Анатольевны 879 городских почтовых отделений перешли на новый формат обслуживания клиентов. При таком формате работы в любом операционном окне клиент может получить все виды почтовых услуг, а операторы взаимозаменяемы. Операции, которые непосредственно не связаны с обслуживанием клиентов, сведены к минимуму. Отправления в служебной зоне расположены так, что на их поиск и выдачу клиентам уходит минимум времени.

В 2019-2020 годах коллектив, которым руководит Оксана Анатольевна, внедрил вручение регистрируемых почтовых отправлений с использованием Простой электронной подписи. Для получения посылки клиенту не нужно предъявлять паспорт, заполнять извещения, достаточно просто назвать оператору код из SMS-сообщения. Благодаря этому время обслуживания одного клиента сократилось с 2-х минут до 30 секунд. Самарцы по достоинству оценили этот сервис, и сейчас по Простой электронной подписи они получают около 90% всех почтовых отправлений.

«Я часто приходила на почту с мамой, когда была маленькой. Мама отправляла родственникам посылки, письма, денежные переводы. Мне хотелось побыстрее пойти домой, и я думала, что было бы здорово, если бы маме не нужно было каждый раз доставать паспорт, заполнять бумажные извещения… А ещё лучше, если бы на почту можно было бы прийти к определенному времени, получить ту услугу, которая тебе нужна, и пойти домой. Или просто оставить посылку на почте, а ее потом получат близкие люди. Тогда я даже подумать не могла, что много лет спустя эти мысли станут реальностью и в чём-то – благодаря моей работе», – рассказывает Оксана Юшина.