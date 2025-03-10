Две недели геомагнитных штормов ожидают россиян в марте

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С 7 марта начался новый продолжительный период геомагнитной активности. В это время нужно следить за самочувствием, соблюдать режим дня и избегать лишних нагрузок.

До 19 марта успеет разразиться целая серия магнитных бурь. Первый шторм мощностью до четырех баллов начался 9 марта, и повышенная геомагнитная активность продлится до 11 числа. После этого она снизится до умеренного уровня и пойдет в пик в следующие два дня. Очередной всплеск ожидается 16 марта. Наиболее интенсивные геомагнитные штормы пройдут 18 и 19 марта, и после них магнитосфера постепенно успокоится, сообщили «Новые известия» со ссылкой на прогноз астрофизиков.

В нестабильный геомагнитный период возможны скачки давления, мигрени, бессонница и чувство постоянной усталости. Врачи рекомендуют быть особенно внимательными к состоянию здоровья людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пишет abnews.ru.