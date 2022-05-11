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В пресс-службе зоопарка отметили, что рождение сразу двух лемуров - нечастое явление.
Два лемура родились в зоопарке "Река Замбези" в Казани
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Два лемура родились в зоопарке "Река Замбези" в Казани

11 мая 2022 23:59
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В пресс-службе зоопарка отметили, что рождение сразу двух лемуров - нечастое явление.

Два лемура родились в зоопарке "Река Замбези" в Казани. Об этом сообщается в официальной группе зоопарка во "ВКонтакте", передает ТАСС.

"В природе рождение сразу двух лемуров - нечастое явление, поэтому наша радость двойная. Малышам месяц от роду и все время они проводят на маме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в Казани группа лемуров состоит из трех взрослых самцов и двух самок. В прошлом году Марта уже приносила потомство. Пол рожденных лемуров пока неизвестен, поэтому имена им еще не дали.

"Пока малыши питаются только молоком и ни на минуту не покидают маму. <…> Самостоятельными лемурчики станут примерно через полгода, а через три-четыре месяца начнут пробовать "взрослую" еду", - уточнили в пресс-службе зоопарка.

Новый зооботсад "Река Замбези" открылся в тестовом режиме в Казани в 2019 году. Здесь обитают бегемот, крокодилы, гамадрилы, страусы, египетские цапли, пантеровые черепахи, мартышки Бразза, сурикаты, даманы, дик-дики, львы, голубые гну, лемуры, белоголовые сипы и другие. Пополнение коллекции животных продолжается.

 

Фото:   пресс-служба зооботсада

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