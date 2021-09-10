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Более 330 направлений для обучения в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» доступно для жителей Самарской области, и этот список постоянно пополняется.

Дополнительное профессиональное образование помогает жителям области найти новую работу или повысить квалификацию, а также открыть свое дело, стать самозанятыми. Вопросы сохранения занятости, трудоустройства граждан, повышения их квалификации - важные направления стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

На базе Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна проходит обучение по целому ряду направлений: поварское дело, технологии моды, администрирование отеля, графический и промышленный дизайн и другие. Одно из самых востребованных – парикмахерское искусство. Одна группа уже завершила обучение, в конце августа приступила к обучению вторая.

Министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина познакомилась с учебными площадками колледжа и побывала на занятии для будущих парикмахеров.

Мадина Иваева приезжает на учебу из Похвистнево, обучиться парикмахерскому искусству хотела давно.

«На бирже труда мне рассказали о возможности обучения, - поделилась Мадина. – Я выбрала этот колледж, потому что хочу стать хорошим специалистом. Считаю, что профессия парикмахера востребована, здесь я уже научилась не только делать разные прически, но и находить подход к каждому клиенту».

Важно, чтобы будущих специалистов обучали квалифицированные педагоги на соответствующем оборудовании. В Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна для этого созданы все условия. Ирину Владимировну пригласили на своем опыте убедиться в профессионализме преподавателей.

«Колледж сервисных технологий и дизайна - одно из опорных учебных заведений, где жители региона обучаются в рамках нацпроекта «Демография» - отметила Ирина Никишина. - Те, кто проходит переподготовку, точно найдут себя на рынке труда Самарской области. Парикмахер – востребованная профессия, и выпускницы успешно трудоустраиваются в салонах или регистрируются как самозанятые».

Обучение в рамках нацпроекта «Демография» доступно для следующих категорий граждан: ищущие работу и обратившиеся в службу занятости, включая безработных граждан, людей в возрасте 50-ти лет и старше, лиц предпенсионного возраста, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, стремящихся возобновить трудовую деятельность. Подать заявление на обучение можно на портале «Работа в России», передает пресс-служба правительства СО.

Фото: минтруд СО