Добровольные пожарные команды Самарской области помогают тушить пожары

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Добровольные пожарные команды Самарской области (ДПК) вносят свой весомый вклад в борьбу с пожарами.

Часто они первыми прибывают на место пожара ввиду территориальной близости пожарной части к месту происшествия. Больше всего ДПК в муниципальных районах области. Стоя плечом к плечу с пожарными федеральной противопожарной службы, они тушат пожары и спасают людей из огня.

С 28 мая по 3 июня в регионе зарегистрировано 9 пожаров, на тушение которых выезжали и добровольцы. ДПК помогали тушить частные жилые дома, дачные домики и бани.

Так, 30 мая пожарные ДПК «Светлое поле» самостоятельно потушили дачный дом в СНТ Красноярского района.

31 мая ДПК с. Н. Мансуркино помогала тушить частный дом в с. Сосновка Похвистневского района, а ДПК Преполовенка ликвидировать загорание мусора в Безенчукском районе.

1 июня ДПК поселка Гранный оказывала помощь в тушении частной бани в Новокуйбышевска, а ДПК «Федоровка» - кровлю дачного дома в Комсомольском районе Тольятти 2 июня.

В настоящее время в рядах добровольных пожарных Самарской области насчитывается около 11 тысяч человек. С начала года с участием добровольцев потушено 112 пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО