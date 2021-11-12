 «Добро – это ты»: Самарская область присоединилась к акции Росмолодёжи

102

С 5 ноября по 5 декабря 2021 года по всей России проходит масштабная федеральная рекламная кампания по популяризации волонтерства. На рекламных поверхностях, медиафасадах, экранах, интернет-ресурсах в общественных местах можно увидеть яркие рекламные макеты, призывающие население к активному участию в добровольческой деятельности и Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

«Третий год подряд канун Дня добровольца и Нового года мы стараемся сделать самым добрым и светлым временем года, напоминая россиянам о важности добровольческой деятельности и выражая благодарность всем, кто уже в рядах волонтеров. Сегодня мы говорим о том, что каждый десятый житель нашей страны хотя бы время от времени участвует в различных добровольческих акциях. Количество вовлеченных людей, как и количество направлений приложения собственных усилий, год от года увеличивается. Традиционно рекламная кампания предваряет проведение центрального форума на эту тему – в 2021 году это Международный форум гражданского участия «МЫВМЕСТЕ». Одноименная акция, запущенная нами в прошлом году, позволяет говорить о том, что сегодня это уже не только про добровольчество со стороны физических лиц – гражданская активность – неотъемлемое направление в социально ответственном бизнесе, в медиа. Эти сферы впервые будут отмечены премией, церемония вручения которой приурочена к национальному Дню добровольца», – подчеркивает руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

Основной слоган – «Добро – это ты». Главный ресурс в мире помощи – это сам человек, со своими интересами, предпочтениями, знаниями, умениями и навыками. У добра нет пола, возраста, цвета и границ. Добровольчество доступно для каждого, и любой вклад важен. В основе рекламных концептов – объединение различных видов волонтерской деятельности, от помощи пожилым, в частности помощь в доставке продуктов, до помощи животным и эковолонтерства, где участники объединяются, чтобы сделать мир вокруг себя лучше и добрее.

Акция #МЫВМЕСТЕ нужна не только в период испытаний, но и в обычной жизни каждого человека.

«Самый простой и понятный многим людям механизм участия в добрых делах - это пожертвования. Кто-то болеет, кому-то нужна школьная форма, где-то случился пожар… Как помочь? Перевести деньги, а там разберутся. Есть же какие-то специальные люди - волонтеры и разные организации, они купят все необходимое и передадут. Но, на самом деле, помощь - это не всегда про деньги. Главный ресурс в добровольчестве - это сам человек. Его время, силы и дела. Самое ценное здесь - личное участие», - пояснила идею рекламной кампании генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Еще один посыл кампании – это многообразие направлений волонтерства. Благодаря этому можно выбрать наиболее подходящую деятельность и это позволяет не только отдавать, но и получать – полезные навыки и опыт в любимом деле.

Организаторами социальной рекламной кампании выступили Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и АНО «Национальные приоритеты».

Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ запущена 21 марта 2020 года и сейчас насчитывает более 32 тысяч организаторов добровольчества, свыше 250 тысяч волонтеров, 9 тысяч коммерческих структур. Открыты более 84 региональных ресурсных центра добровольчества. Более 1,8 млрд рублей собрано в рамках акции и 30 тыс. тонн товаров предоставлено населению. За это время более 6,5 млн человек получили помощь. Официальный сайт акции: мывместе2020.рф, сообщает пресс-служба Росмолодежи,