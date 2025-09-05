Добавили 87 адресов бесплатного доступа к Wi-Fi в Самарской области

138

Министерством цифрового развития и связи Самарской области актуализирована карта точек доступа к публичному Wi-Fi, которым можно воспользоваться, в том числе, в моменты введения временных ограничений доступности мобильного Интернета. https://digital.samregion.ru/publichnye-tochki-dostupa-k-seti-internet/

По состоянию на 1 сентября 2025 года список адресов общественного широкополосного Wi-Fi вырос с 502 до 589 – это именно адреса, по которым жители могут найти подключение к сети. Фактически точек доступа к сети Интернет больше, так как по некоторым адресам присутствует несколько операторов одновременно.

Всего в Самаре:

372 точки от компании «Дом.ру» (АО «ЭР-Телеком Холдинг»)

92 от ПАО «Ростелеком»

В Тольятти:

53 предоставляет ПАО Ростелеком: 53

12 – «Дом.ру»

10 - ООО «Другой Телеком»

9 - ООО «ИнфоЛада»

По Самарской области:

78 - ПАО «Ростелеком»

21 – «Дом.ру»

1 - ООО «Другой Телеком»

1 - ООО «ИнфоЛада»

