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До конца 2022 года более трети Управляющих компаний региона будут «заведены» в ПОС.

УК Самарской области перестраивают свою работу с жителями, налаживая коммуникации через социальные сети и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Когда у людей возникают вопросы к качеству услуг ЖКХ, многим удобнее написать жалобу в интернете, чем найти телефон своей управляющей компании и оставить заявку. Центр управления регионом Самарской области отслеживает сообщения в адрес УК и контролирует, чтобы проблемы затопленных подвалов, текущих крыш, покоса травы и уборки мусора на придомовых территориях оперативно решались.

К настоящему моменту личные кабинеты на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» имеют 86 из 371 управляющих организаций региона.

«Эксперимент начался в 2021 году по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Центр управления регионом совместно с Государственной жилищной инспекцией Самарской области организовали взаимодействие граждан и УК через ПОС сначала для 10 управляющих компаний», - отметил руководитель ЦУР Самарской области Сергей Рыжиков.

За полгода УК было отработано 348 сообщений жителей, направленных через платформу. Больше всего жалоб поступает по таким подкатегориям, как уборка снега, состояние кровли, отопление, горячее водоснабжение. Доля своевременных ответов составила 92%, 54% ответов получили положительную оценку заявителей.

Жители отметили удобство ПОС для обратной связи: «К нам пришли через 2 дня и все сделали, мы были в шоке насколько все быстро и удобно. Платформа обратной связи – отличная опция, хотелось бы, чтобы и дальше развивалось это направление».

«С торца дома по Карла Маркса 209 упал кирпич, чуть не задел мимо проходящую женщину», - сообщил активный житель на платформе обратной связи. В течение 4 дней управляющая компания демонтировала аварийно-опасный участок фасада и укрепила кирпичную кладку. Жители поблагодарили за оперативность: «Оперативно отработана заявка, отличная обратная связь».

Опыт по работе управляющих организаций на Госуслугах признан успешным, и в результате было принято решение до конца 2022 года привлечь к работе в ПОС еще 131 управляющую компанию Самарской области.