До 27 августа меняется схема движения автобусов № 46 по ул. Садовой в Самаре

78

В связи с временным ограничением движение транспорта с 7 часов 11 августа до 21 часа 27 августа по ул. Садовой у дома № 218 в районе пересечения с ул. Маяковского, автобусы маршрута №46 проследуют по измененной трассе, сообщает пресс-служба дептранса Самары.

В прямом направлении они будут ходить по улице Маяковского – ул. Ленинская – ул. Ульяновская - ул. Самарская – далее по своему маршруту.

В обратном направлении перекрытый участок автобусы объедут по улице Самарской – ул.Ульяновской - ул. Галактионовской - ул. Полевой, далее по своему маршруту.