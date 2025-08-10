Я нашел ошибку
При столкновении два человека получили травмы бедра и позвоночника. Пострадавшим требовалась госпитализация.
На Волга около пляжа Лазурный столкнулись два гидроцикла
В прямом направлении они будут ходить по улице Маяковского – ул. Ленинская – ул. Ульяновская - ул. Самарская – далее по своему маршруту.
До 27 августа меняется схема движения автобусов № 46 по ул. Садовой в Самаре
Пострадавший ребенок скорой помощью доставлен в медучреждение Тольятти.
В Ставропольском районе 14-летний мальчик попал под колеса автомобиля  Lada Kalina
На главной сцене праздника состоялась чествование специалистов физкультурно-спортивной отрасли, спортсменов и тренеров.
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
В Самаре тушили пожар в доме на ул. Рабочей
Город в Чечне стал самым молодым в России
В Госдуме предложили ограничить наценку на 25 основных продуктов
В Самарской области прошел традиционный фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
До 27 августа меняется схема движения автобусов № 46 по ул. Садовой в Самаре

10 августа 2025
В прямом направлении они будут ходить по улице Маяковского – ул. Ленинская – ул. Ульяновская - ул. Самарская – далее по своему маршруту.

В связи с временным ограничением движение транспорта с 7 часов 11 августа до 21 часа 27 августа по ул. Садовой у дома № 218 в районе пересечения с ул. Маяковского, автобусы маршрута №46 проследуют по измененной трассе, сообщает пресс-служба дептранса Самары.

В прямом направлении они будут ходить по улице Маяковского – ул. Ленинская – ул. Ульяновская - ул. Самарская – далее по своему маршруту.

В обратном направлении перекрытый участок автобусы объедут по улице Самарской – ул.Ульяновской - ул. Галактионовской - ул. Полевой, далее по своему маршруту.

 

 

На главной сцене праздника состоялась чествование специалистов физкультурно-спортивной отрасли, спортсменов и тренеров.
10 августа 2025
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
"Крылья" с начала сезона не проигрывают во всех матчах (две ничьи и две победы в РПЛ, а также победа над чемпионом России "Краснодаром" в кубке страны).
09 августа 2025
"Крылья Советов" сыграли вничью с "Балтикой" - 1:1
Обращаясь к юным футболистам, глава региона отметил, что новый автобус позволит не только с комфортом добираться до турниров, но и двигаться вперед к новым победам.
09 августа 2025
Вячеслав Федорищев передал автобус «Крыльям Советов-2»
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
10 августа 2025
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
В период с 10 по 14 августа местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
10 августа 2025
В период с 10 по 14 августа местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
Сегодня, 9 августа, в День физкультурника, в Самарской области работает Министр спорта РФ, Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. 
9 августа 2025
Самарский губернатор и глава Минспорта России обсудили подготовку региона к форуму «Россия — спортивная держава»
В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев
9 августа 2025
В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев
Сегодня, 9 августа, на II очереди набережной Самары состоится масштабный спортивный фестиваль
9 августа 2025
Сегодня, 9 августа, на II очереди набережной Самары состоится масштабный спортивный фестиваль
