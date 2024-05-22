До 26 мая в СОУНБ можно увидеть редчайшие прижизненные издания Н.В. Гоголя

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Самарская областная универсальная научная библиотека (СОУНБ) приглашает жителей города посетить книжную выставку, приуроченную к 215-летию со дня рождения писателя Николая Васильевича Гоголя.

В экспозиции можно увидеть редкие издания сочинений Н.В. Гоголя из фондов СОУНБ (в том числе прижизненные) и книги, посвящённые жизни и творчеству классика русской литературы. Особое место на выставке заняли книги московского писателя, литературоведа, члена Союза писателей России Ирины Рудольфовны Монаховой, подписанные автором и переданные библиотеке Борисом Васильевичем Коценко. Среди них – духовные сочинения «Н.В. Гоголь о христианской жизни», «Из писем. Что может доставить пользу душе» и особенно примечательная находка – литературно-художественный альбом «Гоголевы песни», посвящённый малоизвестной стороне биографии Николая Васильевича – его увлечению народными песнями. В альбоме впервые собраны тексты песен, которые любил петь и слушать Гоголь. Сама Ирина Рудольфовна по случаю открытия выставки направила приветствие всем её посетителям:

«215 лет прошло со дня рождения Николая Васильевича Гоголя, а его книги всё так же актуальны и популярны. Нас, сегодняшних читателей, как и современников Гоголя, в его произведениях восхищают невероятное остроумие, яркость образов, поэтичность, смелость и глубина.

Кроме художественных сочинений, он оставил нам и свои размышления на духовные темы – о жизни, о вере, о пути к Богу. И таким образом он, великий писатель, стал для читателей как бы собеседником, размышляющим о вечных вопросах, которые волнуют людей во все времена».

Помимо книг, на выставке также можно увидеть чеканный портрет Тараса Бульбы, выполненный на основе иллюстрации советского художника Евгения Адольфовича Кибрика, а также два диска «Гоголевых песен» с музыкальными композициями, записанными по инициативе Ирины Рудольфовны Монаховой. Экспозиция в отделе редких книг СОУНБ продлится до 26 мая 2024 года.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел редких книг (1 этаж). Вход свободный! 12+

Фото: пресс-служба СОУНБ