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До 15 сентября принимаются заявки на конкурс «СМИротворец 2021»

26 августа 2021 18:26
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Цель конкурса – поощрение журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов многонациональной Россиии.

Гильдия межэтнической журналистики при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и проводит прием работ на XIII Всероссийский конкурс средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «СМИротворец».

Цель конкурса – поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия народов, а также деятельность органов власти и институтов гражданского общества по укреплению единства российской нации.

На конкурс принимаются публикации в периодической печати (вышедшие в теле-, радиоэфир) федеральных, областных, республиканских, городских, районных, этнических СМИ в период с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года на русском и других языках народов России.

Конкурс проводится отдельно для массовых изданий и изданий локальных (в том числе этнических) в шести основных номинациях: «Телевидение», «Печать», «Интернет», «ЭТНОзвук» (материалы в звуковых форматах, размещенные на разных платформах), «Детские и молодежные СМИ», «Территория ЭТНО» (материалы об этнобрендировании и этнотуристической привлекательности регионов России). Работы студентов профильных факультетов вузов рассматриваются в рамках специальной номинации «Поколение мультимедиа». А работы авторов и объединений, размещенные в социальных сетях и на различных интернет платформах, не являющихся СМИ, рассматриваются в специальной номинации «Блоги».

– В отличие от всех других творческих состязаний «СМИротворец» – это не только торжественная церемония награждения победителей с концертной программой этнических творческих коллективов, но и предшествующие ей обучающие семинары, круглые столы и дискуссии по актуальным для каждого федерального округа проблемам освещения межэтнической ситуации, – подчеркнула руководитель оргкомитета конкурса «СМИротворец-2021», президент Гильдии межэтнической журналистики, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественной палаты РФ Маргарита Лянге.

Прием работ в Приволжском федеральном округе завершается 15 сентября.

Награждение победителей состоится 7-9 октября в Чебоксарах.

 

 

 

Теги: заявки конкурс

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