Дмитрий Чернышенко: Необходимо масштабировать лучший опыт субъектов по организации сервиса «Запись к врачу»

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Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание с руководителями цифровой трансформации (РЦТ) федеральных органов исполнительной власти и регионов. На нем был представлен оперативный рейтинг федеральных РЦТ и регионов.

Напомним, эта работа ведется в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Вице-премьер напомнил, что Президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам акцентировал внимание на необходимости достижения технологической независимости за счет масштабной цифровизации. Разработанные ФОИВами и регионами стратегии цифровой трансформации необходимо актуализировать под конкретные результаты с применением отечественных технологий и программных продуктов.

«За прошедший месяц у нас наметился существенный прогресс в федеральных и региональных органах власти по показателю кибербезопасности, а также цифровой зрелости. На данный момент 17 федеральных ведомств отработали взаимодействие с ГосСОПКА и подключились к Национальному координационному центру по компьютерным инцидентам», – отметил Дмитрий Чернышенко.

В Самарской области центр обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные системы и ресурсы (Региональный центр кибербезопасности) создан в 2015 году в целях защиты информационной инфраструктуры Правительства Самарской области от компьютерных атак и других угроз информационной безопасности. В 2019 году заключено соглашение между Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам и Правительством Самарской области о взаимодействии в области обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, а в прошлом году осуществлено подключение к ГосСОПКА в рамках пилотного взаимодействия.

В 2021 году специалистами центра было зафиксировано более 23,3 млн компьютерных атак, из них 8,5 млн имели высокий уровень критичности. Все события были успешно проанализированы.

В среднем, в Самарской области специалисты ежедневно фиксируют до 80 тысяч событий информационной безопасности, успешно предупреждают их и ликвидируют последствия компьютерных атак на информационные системы и ресурсы органов власти региона. Самарская область входит в тройку лидеров по России по уровню обеспечения информационной безопасности и обнаружению киберугроз региональной информационной инфраструктуры органов власти.

«Одним из приоритетов нашей работы является обеспечение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры, а также создание эффективной системы защиты прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от киберугроз. Информационная безопасность и противодействие киберугрозам являются одними из ключевых элементов Стратегии цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Самарской области, утвержденной губернатором Дмитрием Азаровым», — подчеркнул заместитель председателя Правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

На совещании также обсуждали эффективность применения на местах мер поддержки IТ-отрасли, разработанных по указу Президента Владимира Путина.

В Самарской области кроме федеральных мер поддержки, как-то отсрочка от армии, льготная ипотека, налоговые льготы, освобождение от проверок, грантовая помощь, также действуют и региональные меры поддержки ИТ-отрасли. Так, 7 июня 2022 года были приняты поправки в закон Самарской области по установлению льгот для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения» (УСН), включенных в реестр аккредитованных ИТ-компаний. Поправки касаются введения налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением УСН, в следующих размерах: 1% - если объектом налогообложения являются доходы; 5% - если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Поправки распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года и будут действовать по 31 декабря 2024 года.

Еще одна региональная мера поддержки – компенсация расходов молодым IT-специалистам в размере 50% от уплаченных процентов по ипотечному кредиту. В прошлом году этой мерой воспользовались 10 человек, получившие общую выплату в размере 725 314,55 рублей.

С этого года молодые ИТ-специалисты могут подавать документы на компенсацию расходов не только на этапе купли-продажи квартиры, но и на этапе долевого строительства. Соответствующие изменения внесены в нормативно-правовые акты и Соглашение с СОФЖИ и уже вступили в законную силу. Таким образом, ИТ-специалисты могут рассчитывать на приобретение не только жилья в новостройках, но и на этапе незаконченного строительства. В связи с этим ожидается значительный рост выдачи ипотечных кредитов IT-специалистам региона. Способствовать этому будут не только озвученные меры поддержки, но и существенно расширенный перечень должностей молодых IT-специалистов, имеющих право на компенсацию расходов в размере 50% от уплаченных процентов по кредиту. Сегодня в этот список входит 160 позиций (для сравнения в 2020 году было 26 позиций). Согласно условиям программы, денежная выплата за счет средств областного бюджета предоставляется IT-специалисту ежегодно в течение 3 лет, договор ипотечного кредитования должен быть заключен не ранее 1 января 2019 года. Возраст IТ-специалиста на дату подачи заявления о компенсации расходов не должен превышать 35 лет, а стаж его работы в самарской IТ-компании должен составлять не менее 6 месяцев.

Что касается государственных мер поддержки ИТ-отрасли, то Самарская область заняла 6 место среди всех субъектов РФ по количеству заявлений от ИТ-специалистов для оформления отсрочки от армии. Всего было направлено 273 заявления. Выданы первые льготные ипотечные кредиты. Всего на текущий момент по программе «Ипотека для IT» в Поволжском банке Сбербанка одобрено свыше 170 заявок.

За первый квартал 2022 года в Самарской области 2 424 субъекта МСП воспользовались мерой поддержки, которая позволяет купить программное обеспечение со скидкой 50%. Самарские предприниматели купили более 4,4 тысяч лицензий на общую сумму 7,6 млн рублей. Всего с начала работы льготной программы в 2021 году предприятия Самарской области приобрели почти 7 000 облачных ПО.

На совещании также обсудили вопрос формирования витрин данных. Она необходима для создания экосистемы цифровых сервисов. Как отметил вице-премьер, витрина будет базовым сервисом платформы «ГосТех», что позволит выстроить эффективное взаимодействие существующих информационных систем с сервисами платформы.

«При создании витрин данных необходимо особо сосредоточиться на повышении качества предоставления госуслуг населению. Особенно дистанционной записи на прием к врачу, о которой говорил недавно Президент. РЦТ субъектов необходимо совместно с Минздравом России и региональными органами здравоохранения до конца года эту задачу решить», – сказал вице-премьер.

В Самарской области также наиболее востребованными услугами традиционно являются «Запись на прием к врачу» и «Информирование зарегистрированных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов». Всего за 2021 год жители Самарской области обращались к различным сервисам и услугам через единый портал госуслуг 10,3 млн раз. Это почти на 70% больше, чем в 2020 году. В 2022 году доля самарских граждан, записанных через электронную регистратуру, составила почти 60%.

Также стоит отметить, что в настоящее время 79 (из 82) массовых социально значимых услуг доступны для всех жителей Самарской области на едином портале госуслуг.

По итогам совещания Дмитрий Чернышенко поручил главам субъектов для развития сервиса «Запись на приём к врачу» обеспечить создание региональных витрин данных и подключить их к платформе «Госуслуги» до конца года.

В течение месяца Минцифры необходимо разработать единые классификаторы и требования к витринам данных, а регионам подготовить планы мероприятий по их созданию. С сентября эта работа будет учитываться при формировании рейтинга цифровой трансформации субъектов.