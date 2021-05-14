Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году отмечается вековой юбилей с момента создания легендарной коллекции авангарда музея, содержание ночи будет определено ее названием - «Непрерванный полет».
Ночь музеев в Самарском областном художественном музее: «Непрерванный полет»
Многочисленные мероприятия для клиентов, партнёров и сотрудников Сбера, приуроченные к этой дате.
180 дней до 180-летия: как Сбербанк отпразднует юбилей вместе с клиентами
«Сделайте в Кротовке модное место».
Дмитрий Азаров обсудил с властями и жителями Кротовки создание современного «центра встречи поколений»
Создание благоприятной деловой среды в регионе ведется по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова
Самарский малый бизнес поможет развитию сектора гостеприимства и туризма в Самарской области
В Самаре заболели 27 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Председатель регпарламента накануне Послания Дмитрия Азарова рассказал, как губерния получила основу для дальнейшего развития опережающими темпами.
Геннадий Котельников: все, что сделано в Самарской области за последние годы, заслуживает самой высокой оценки
Главный врач Самарской городской больницы № 4  рассказала о масштабной поддержке, которую получает сфера здравоохранения в регионе.
Наталья Виктор: глава Самарской области уделяет много внимания здравоохранению 
Продукцию самозанятых Самарской области отберут для представительских нужд региона. 
Самозанятых региона, которые занимаются созданием сувенирной продукции, приглашают на выставку-презентацию
Наверх
Самара  +32 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74
-0.36
EUR 89.62
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет ночь оживших картин
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
Третьяковка в Самаре приглашает гостей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров обсудил с властями и жителями Кротовки создание современного «центра встречи поколений»

14 мая 2021 16:41
65
«Сделайте в Кротовке модное место».

Создание современного «центра встречи поколений» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с властями и жителями Кротовки во время своей рабочей поездки в Кинель-Черкасский район в пятницу, 14 мая.

Разместить центр планируется на месте старого здания, которое не используется уже долгие годы.

«Я предложил бы сделать какой-нибудь комбинированный центр встречи поколений, чтобы здесь была и современная библиотека, и пункт оказания медицинской помощи с аптекой, которые всегда востребованы в сельской местности, а также – ремесленные мастерские. Я готов выделить средства на строительство этого объекта, но мне нужна концепция, комплексный подход, чтобы центр был востребован у людей разных поколений», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

По словам главы Кротовки Александры Данильцевой площадь участка в 26 соток позволяет построить центр, сочетающий в себе разный функционал.

Дмитрий Азаров поручил Главе села и руководителю района Сергею Радько обобщить ранее озвученные жителями Кротовки предложения, посоветоваться с министрами здравоохранения и культуры, чтобы уже к 1 июня разработать концепцию «центра встречи поколений».

Президент АО «Жигулёвское пиво» Юрий Сапрунов, который в память о своих родителях оказывает спонсорскую помощь в строительстве социальных объектов в селе, предложил рядом с таким центром создать парк – современное общественное пространство, где было бы приятно проводить время как жителям села серебряного возраста, так и молодёжи. 

«Сделайте в Кротовке модное место», – поддержал инициативу Дмитрий Азаров.

Во время поездки Губернатор осмотрел Храм Успения Пресвятой Богородицы. Он был возведён за счёт спонсорских пожертвований на средства Юрия Сапрунова и был открыт летом 2012 года.

Меценат рассказал Губернатору, что до революции на этом месте стояла церковь, которую в 20-е годы прошлого века снесли, выстроив дом. Спустя годы было принято решение расселить людей и на историческом месте возвести храм. Здесь же работает воскресная школа.

Недалеко от Храма располагается сквер Памяти и Славы. Губернатор оценил качество благоустройства. Работы начались в 2019 году в рамках губернаторского проекта «СОдействие». А в прошлом году в порядок привели памятник участникам локальных войн. К его подножию Дмитрий Азаров в память о погибших солдатах возложил цветы.

 

Фото:   СОВА

Теги: встреча поколений Кротовка центр

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Центр предназначен для проведения аккредитации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в Самарской области.
13 мая 2021, 21:51
В Самаре открыт новый региональный аккредитационно-симуляционный центр
Центр предназначен для проведения аккредитации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в Самарской области. Здравоохранение
440
Проверить, как организована работа, а также обсудить с предпринимателями региона бизнес-идеи приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
29 апреля 2021, 17:34
В Самаре открылся региональный центр услуг для предпринимателей «Мой бизнес»
Проверить, как организована работа, а также обсудить с предпринимателями региона бизнес-идеи приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Бизнес
787
В центре внимания
Самарцам советуют, как избежать осложнений со здоровьем во время жары
14 мая 2021  14:01
Самарцам советуют, как избежать осложнений со здоровьем во время жары
Здравоохранение
140
В период с 15 по 17 мая 2021 года по Самарской области ожидается жара 30, 35 С°
14 мая 2021  13:13
В период с 15 по 17 мая 2021 года по Самарской области ожидается жара 30, 35 С°
Экология
132
В Ночь музеев-2021 по Самаре будет курсировать бесплатный автобус
14 мая 2021  11:44
В «Ночь музеев-2021» по Самаре будет курсировать бесплатный автобус
Культура
227
Улица Куйбышева в Самаре в связи с проведением акции «Ночь музеев - 2021» станет пешеходно
14 мая 2021  11:09
Улица Куйбышева в Самаре в связи с проведением акции «Ночь музеев - 2021» станет пешеходной
Транспорт
186
В Самарской области объявили оранжевый уровень пожароопасности лесов
14 мая 2021  10:17
В Самарской области объявили оранжевый уровень пожароопасности лесов
Экология
189
Весь список