Дмитрий Азаров обсудил с властями и жителями Кротовки создание современного «центра встречи поколений»

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Создание современного «центра встречи поколений» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с властями и жителями Кротовки во время своей рабочей поездки в Кинель-Черкасский район в пятницу, 14 мая.

Разместить центр планируется на месте старого здания, которое не используется уже долгие годы.

«Я предложил бы сделать какой-нибудь комбинированный центр встречи поколений, чтобы здесь была и современная библиотека, и пункт оказания медицинской помощи с аптекой, которые всегда востребованы в сельской местности, а также – ремесленные мастерские. Я готов выделить средства на строительство этого объекта, но мне нужна концепция, комплексный подход, чтобы центр был востребован у людей разных поколений», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

По словам главы Кротовки Александры Данильцевой площадь участка в 26 соток позволяет построить центр, сочетающий в себе разный функционал.

Дмитрий Азаров поручил Главе села и руководителю района Сергею Радько обобщить ранее озвученные жителями Кротовки предложения, посоветоваться с министрами здравоохранения и культуры, чтобы уже к 1 июня разработать концепцию «центра встречи поколений».

Президент АО «Жигулёвское пиво» Юрий Сапрунов, который в память о своих родителях оказывает спонсорскую помощь в строительстве социальных объектов в селе, предложил рядом с таким центром создать парк – современное общественное пространство, где было бы приятно проводить время как жителям села серебряного возраста, так и молодёжи.

«Сделайте в Кротовке модное место», – поддержал инициативу Дмитрий Азаров.

Во время поездки Губернатор осмотрел Храм Успения Пресвятой Богородицы. Он был возведён за счёт спонсорских пожертвований на средства Юрия Сапрунова и был открыт летом 2012 года.

Меценат рассказал Губернатору, что до революции на этом месте стояла церковь, которую в 20-е годы прошлого века снесли, выстроив дом. Спустя годы было принято решение расселить людей и на историческом месте возвести храм. Здесь же работает воскресная школа.

Недалеко от Храма располагается сквер Памяти и Славы. Губернатор оценил качество благоустройства. Работы начались в 2019 году в рамках губернаторского проекта «СОдействие». А в прошлом году в порядок привели памятник участникам локальных войн. К его подножию Дмитрий Азаров в память о погибших солдатах возложил цветы.

Фото: СОВА