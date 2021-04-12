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Дмитрий Азаров вручил ветерану РКЦ «Прогресс» Татьяне Сенкевич медаль «За заслуги в освоении космоса»

12 апреля 2021 21:08
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Ее производственная биография полностью связана с разработкой и испытаниями систем управления ракет-носителей.

В День космонавтки губернатор Самарской области Дмитрий Азаров навестил ветерана РКЦ «Прогресс» Татьяну Сенкевич – ее производственная биография полностью связана с разработкой и испытаниями систем управления ракет-носителей.

Татьяна Николаевна вышла на пенсию в ноябре 2019 года. До этого она 47 лет проработала на аэрокосмическом флагмане губернии, где занималась в том числе подготовкой техзадания на разработку системы управления перспективных ракет-носителей, технических и эскизных проектов. При ее непосредственном участии был создан космический комплекс ракеты-носителя «Союз-2» этапа 1а, пуск которого с пилотируемым кораблем серии «Союз МС» в беспилотном варианте 22 августа 2019 года стал 1910-м пуском ракет-носителей производства АО «РКЦ «Прогресс».

Татьяна Сенкевич не только вела большую научную и конструкторскую работу, но и лично участвовала в испытаниях систем управления ракет-носителей «Союз» различный модификаций на космодромах «Плесецк» и «Байконур». Ветераном запущено более 100 ракет, но она признается: своим «ребенком» считает ракету-носитель «Союз-ФГ».

«Первый раз мы ее запустили в 2005 году. Я написала к ней всю инструкцию на завод, на «техничку», на старт и на пуск, – рассказала Татьяна Сенкевич. – Свое место я нашла, мне очень нравилась моя работа: не было ни одного дня, похожего на другой, все время что-то новое».

Особого внимания заслуживает наставническая деятельность Татьяны Николаевны: свой колоссальный инженерный опыт и знания она передавала   молодым сотрудникам отдела как в годы работы предприятия, так и продолжает это делать сейчас, будучи на пенсии. Женщина вдохновляет свои примером не только сотрудников завода, но и близких: примеру Татьяны Николаевны последовал племянник, сейчас он работает на РКЦ «Прогресс».

Дмитрий Азаров поблагодарил ветерана за вклад в развитие авиакосмической отрасли, воспитание целой плеяды высококлассных специалистов, которые в настоящее время обеспечивают запуски ракет-носителей «Союз», «Союз-2» и «Союз-СТ», и вручил высокую государственную награду – медаль «За заслуги в освоении космоса».

«Вы по праву достойны этой медали, и для меня большая честь ее вам вручить в этот торжественный день, всенародный праздник в нашей стране, да еще и в юбилейный год, – обратился к Татьяне Сенкевич Дмитрий Азаров. – Спасибо за ваш труд! Доброго здоровья, новых успехов и новых космических высот».

Общаясь с Татьяной Николаевной, Дмитрий Азаров отметил, что сейчас РКЦ «Прогресс» успешно развивается: есть программа, перспективные проекты, а в руководстве предприятия – земляки-самарцы, которые ратуют за процветание легендарного завода.

Татьяна Сенкевич поблагодарила Дмитрия Азарова за поддержку предприятия, особенно в непростой период 2011-2012 годов: тогда еще мэр Самары Дмитрий Азаров лично связался с руководством Роскосмоса и в результате удалось избежать массовых сокращений на предприятии.

Глава региона отметил, что стабильная работа РКЦ важна для всей губернии, тысячи людей самых разных профессий болеют душой за выпуск ракет-носителей. «Когда работаю в муниципальных районах, люди даже из самых дальних деревень спрашивают: «Как там наш «Прогресс», все ли хорошо? Так что от работы нашего флагмана зависит очень многое, в том числе, и социальное самочувствие наших земляков», – резюмировал Дмитрий Азаров.

 

Фото: Андрей Савельев

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