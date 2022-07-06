Дмитрий Азаров вручил самарской семье медиков медаль «За любовь и верность» и 50 лет совместной жизни

139

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности, получивший в июне 2022 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина статус государственного праздника, учрежденного в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

В преддверии основных торжеств Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарскую семью Афанасенко со знаменательной датой – 50-тилетием совместной жизни. Глава региона вручил землякам, чей трудовой и жизненный путь вызывает заслуженное уважение, медаль общественного признания «За любовь и верность».

В Самарской области День семьи, любви и верности отмечается с 2009 года. По доброй традиции самые крепкие пары в торжественной обстановке награждаются медалью «За любовь и верность». Среди награждаемых - почетные граждане губернии и муниципальных образований, многодетные семьи, представители трудовых династий и пары, прожившие в браке 25 лет и более лет, чей жизненный путь служит примером для молодого поколения. Более 800 семей Самарской области получили медаль «За любовь и верность» в знак общественного признания, еще 70 медалей будет вручено к предстоящему празднику.

Среди тех, кто в этом году празднует золотую свадьбу - самарская семья медиков Афанасенко. Виктор Петрович уже 50 лет, с 1972 года, работает в Самарской клинической больницы № 1 им. Пирогова, где он прошел путь от ординатора до врача высшей категории и заведующего хирургическим отделением. Награжден знаком «Отличник здравоохранения», удостоен почетного звания «Заслуженный врач РФ». Валентина Владимировна занимала пост главного педиатра Куйбышева, стояла у истоков создания в регионе первого областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, была директором учреждения. Будущие супруги познакомились студентами в пионерском лагере Краснодарского края. Виктор Петрович, студент 4 курса из Куйбышева, проходил практику и работал врачом, а Валентина Владимировна из Краснодара была пионервожатой. После двух лет знакомства и общения молодые люди заключили брак, причем, именно 8 июля.

В этом году в День семьи, любви и верности они отмечают 50-ти летний юбилей совместной жизни. «Тогда еще никто и не знал про такой праздник. Так сложилось, что день для бракосочетания выбрали 8 июля. С тех пор – вместе. Вот уже 50 лет. Залог нашей долгой и счастливой жизни - уважение, понимание, умение слышать», - считает Валентина Владимировна. «Любить, уважать, помогать во всем и учитывать характер друг друга», - дополняет жену Виктор Петрович.

Со знаменательной датой супругов Афанасенко, которые свою жизнь посвятили медицине и служению людям, поздравил Губернатор Дмитрий Азаров. «Вы отмечаете замечательный юбилей. И от всей души Вас с этим поздравляю! Совет да любовь, мир вашему дому!», - сказал Глава региона, вручив юбилярам медаль «За любовь и верность».

За чашкой чая Виктор Петрович и Валентина Владимировна рассказали Губернатору историю своей совместной жизни, попутно вспоминая то, каким был город 50 лет назад и сейчас. «Я из Краснодара переехала к мужу в Куйбышев. Что было тогда и сейчас – не сравнить. А как изменился город в последние годы – очень заметно. Самара сейчас действительно очень красивый город, многое сделано, особенно благоустройство, дороги, развязки», - отметила Валентина Владимировна. «Много еще работы», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Трудовую династию семьи Афанасенко продолжает их дочь. Елена Афанасенко сегодня работает заведующей отделением в областной стоматологической поликлинике: «Мои родители – любящие, верные, всегда рядом, готовые прийти на помощь. Всегда ощущаю их надежное плечо. Горжусь ими».

Профессию медика планирует выбрать и внучка Александра. Она учится в медико-техническом лицее в медицинском классе, будущую специальность пока выбирает. «Хочется продлить семейную династию врачей. Очень горжусь бабушкой и дедушкой, тем, чего они достигли в профессии, какая у них семья», - рассказала Александра Губернатору.

Дмитрий Азаров пожелал Александре в будущем успешно сдать экзамены, поступить в вуз и продолжить замечательную семейную историю.

«Мы тронуты таким вниманием. Это важно, в первую очередь, для детей и будущих поколений, чтобы у них был пример», - поблагодарила Валентина Владимировна Афанасенко Главу региона за встречу.

Напомним, 7 и 8 июля в Самарской области этот праздник впервые пройдет в формате областного фестиваля, порадует не только молодоженов и заслуженные пары, но и всех, кому дороги семейные ценности. Мероприятия охватят все муниципальные районы и города, где состоятся торжественные церемонии вручения общественной награды – медали «За любовь и верность». Центральное событие пройдет 8 июля в Самаре. Все желающие молодые пары, подавшие заявление на этот день, получат возможность провести церемонию бракосочетания на набережной Волги. Гости фестиваля смогут посетить концертные и тематические площадки, поучаствовать в игровых программах. Фестивальный вечер завершится концертом на набережной областной столицы.