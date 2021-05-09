Дмитрий Азаров возложил цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине» в память о ветеранах ВОВ

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В Самарской области продолжаются памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

По окончании Парада губернатор Самарской области Дмитрий Азаров совместно с Главным федеральным инспектором по Самарской области Юрием Рожиным, председателем губдумы Геннадием Котельниковым, депутатами Госдумы от региона Игорем Станкевичем, Владимиром Гутеневым, Леонидом Симановским, Александром Хинштейном и Владимиром Бокком, представителями воинских объединений, общественных организаций, силовых структур, конфессий и политических организаций, а также с неравнодушными земляками возложили цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине» в память о ветеранах ВОВ.

За возложением цветов и венков в знак признательности тем, кто защищал Родину на фронте, ковал оружие Победы в тылу, последовало исполнение гимна Российской Федерации и десятикратный ружейный залп. Завершилась церемония прохождением взвода Почетного караула и музыкантов духового военного оркестра.