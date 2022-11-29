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Дмитрий Азаров вместе с Александром Хинштейном осмотрели ДК в селе Утевка, где завершили капремонт

29 ноября 2022 15:38
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Жители отмечают, что очень рады капитальному ремонту.

Вторую половину дня губернатор Дмитрий Азаров работает в Нефтегорском, Алексеевском и Волжском районах области. Вместе с земляками, а также депутатом Госдумы Александром Хинштейном он осмотрел ДК в селе Утевка, где завершили капремонт.

Сельский Дом культуры – место притяжения всех жителей Утевки. В нем проводит время как подрастающее поколение, так и сельчане преклонного возраста.

Здание СДК было построено еще в 1986 году и давно требовало обновления. Жители отмечают, что очень рады капитальному ремонту.

Модернизация здания прошла благодаря государственной программе «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года» и нацпроекту «Культура».

Дмитрий Азаров проверил результаты работы подрядчиков.

В ходе капремонта в Доме культуры обновили системы отопления, водопровода, электроосвещения и канализации. Заменили окна, двери и провели отделочные работы. А в зрительном зале установили 300 новых театральных кресел.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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