Дмитрий Азаров вместе с Александром Хинштейном осмотрели ДК в селе Утевка, где завершили капремонт

Вторую половину дня губернатор Дмитрий Азаров работает в Нефтегорском, Алексеевском и Волжском районах области. Вместе с земляками, а также депутатом Госдумы Александром Хинштейном он осмотрел ДК в селе Утевка, где завершили капремонт.
Сельский Дом культуры – место притяжения всех жителей Утевки. В нем проводит время как подрастающее поколение, так и сельчане преклонного возраста.
Здание СДК было построено еще в 1986 году и давно требовало обновления. Жители отмечают, что очень рады капитальному ремонту.
Модернизация здания прошла благодаря государственной программе «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года» и нацпроекту «Культура».
Дмитрий Азаров проверил результаты работы подрядчиков.
В ходе капремонта в Доме культуры обновили системы отопления, водопровода, электроосвещения и канализации. Заменили окна, двери и провели отделочные работы. А в зрительном зале установили 300 новых театральных кресел.
Фото: департамент информационной политики СО