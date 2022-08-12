Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли

153

Уважаемые авиаторы и ветераны Военно-воздушных сил России!

История Самарской области неразрывно связана с авиастроением и военной авиацией. Собранные в Куйбышеве, запасной столице страны, знаменитые штурмовики Ил-2 сыграли важнейшую роль в разгроме фашистских захватчиков. Недаром этот легендарный самолет стал визитной карточкой нашего региона и одним из символов Великой Победы.

В послевоенные годы у нас было налажено серийное производство гражданских и военных самолётов, изготавливаемых из собственных деталей, узлов и агрегатов. В настоящее время Самара является производителем двигателей для бомбардировщиков стратегической авиации Министерства обороны Российской Федерации. А наш завод «Авиакор», сохранив все необходимые компетенции, получает новые заказы на производство авиационной техники.

Самарская земля является кузницей кадров для ВВС России – из стен Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков вышло немало блестяще подготовленных специалистов, ставших впоследствии профессионалами высочайшего уровня.

Самые тесные дружеские связи мы поддерживаем с личным составом гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной Краснознаменной Донбасской базы. Хорошей традицией стало сотрудничество региона с экипажами стратегических бомбардировщиков «Самара» и «Николай Кузнецов», которые с честью выполняют свой долг по защите воздушных рубежей нашего государства, зачастую находясь в тысячах километрах от места своей постоянной дислокации.

Сегодня наши авиаторы выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, антитеррористической операции в Сирии. Уверен, что наша всемерная поддержка поможет им достичь поставленных руководством страны целей.

Уважаемые друзья! Ваша служба требует особого призвания, влюбленности в небо и окрыленности души. Своим мужеством, профессионализмом, преданным служением Отечеству вы снискали признание и самое искреннее восхищение наших земляков.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в ратном и мирном труде на благо родного края и нашей Отчизны!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров