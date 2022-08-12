Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти в один день в ДТП попали мотоциклист и велосипедист
В Тольятти в один день в ДТП попали мотоциклист и велосипедист
В Самарской области сотрудника налогового органа уличили во взяточничестве
В Самарской области сотрудника налогового органа уличили во взяточничестве
В начале августа 2022 года новостройки в России подешевели
В начале августа 2022 года новостройки в России подешевели
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
В Новокуйбышевске более 90 г героина изъяли полицейские у граждан р. Узбекистан
В Новокуйбышевске более 90 г героина изъяли полицейские у граждан р. Узбекистан
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
Пилотажная группа «Русь» пролетит над Самарой 12 августа
Пилотажная группа «Русь» пролетит над Самарой 12 августа
В Самарской области будут искать водителей с тонировкой
В Самарской области будут искать водителей с тонировкой
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.62
0.17
EUR 62.52
0.82
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
В Самарской области пройдет фестиваль "Грамотные выходные"
На стадионе «Металлург» состоится футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето в Самаре»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли

12 августа 2022 11:08
153
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли

Уважаемые авиаторы и ветераны Военно-воздушных сил России!

История Самарской области неразрывно связана с авиастроением и военной авиацией. Собранные в Куйбышеве, запасной столице страны, знаменитые штурмовики Ил-2 сыграли важнейшую роль в разгроме фашистских захватчиков. Недаром этот легендарный самолет стал визитной карточкой нашего региона и одним из символов Великой Победы.

В послевоенные годы у нас было налажено серийное производство гражданских и военных самолётов, изготавливаемых из собственных деталей, узлов и агрегатов. В настоящее время Самара является производителем двигателей для бомбардировщиков стратегической авиации Министерства обороны Российской Федерации. А наш завод «Авиакор», сохранив все необходимые компетенции, получает новые заказы на производство авиационной техники.

Самарская земля является кузницей кадров для ВВС России – из стен Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков вышло немало блестяще подготовленных специалистов, ставших впоследствии профессионалами высочайшего уровня.

Самые тесные дружеские связи мы поддерживаем с личным составом гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной Краснознаменной Донбасской базы. Хорошей традицией стало сотрудничество региона с экипажами стратегических бомбардировщиков «Самара» и «Николай Кузнецов», которые с честью выполняют свой долг по защите воздушных рубежей нашего государства, зачастую находясь в тысячах километрах от места своей постоянной дислокации.

Сегодня наши авиаторы выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, антитеррористической операции в Сирии. Уверен, что наша всемерная поддержка поможет им достичь поставленных руководством страны целей.

Уважаемые друзья! Ваша служба требует особого призвания, влюбленности в небо и окрыленности души. Своим мужеством, профессионализмом, преданным служением Отечеству вы снискали признание и самое искреннее восхищение наших земляков.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в ратном и мирном труде на благо родного края и нашей Отчизны!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
9 августа Дмитрий Азаров отмечает день рождения. Он руководит областью 5 лет, и за это время во многих направлениях произошли существенные позитивные изменения. 
09 августа 2022, 19:17
Во благо региона и земляков – чем отмечены 5 лет Самарской области под руководством Дмитрия Азарова
9 августа Дмитрий Азаров отмечает день рождения. Он руководит областью 5 лет, и за это время во многих направлениях произошли существенные позитивные...
Политика
618
Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества
31 июля 2022, 13:52
Дмитрий Азаров в День ВМФ вместе с земляками почтил память защитников Отечества
В Самаре по традиции состоялось возложение цветов к памятной стеле на Аллее Соловецких юнг набережной Волги. Общество
1518
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров наградили победителей молодежного форума ПФО «iВолга - 2022»
29 июля 2022, 10:48
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров наградили победителей молодежного форума ПФО «iВолга - 2022»
В масштабном форуме «iВолга - 2022», объединившем талантливую и инициативную молодежь со всей страны, в очном формате принимали участие около 2000 участников из... Общество
4576
В центре внимания
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
12 августа 2022  13:45
Самозанятые Самарской области смогут принять участие в ярмарке фестиваля «ВолгаФест-2022»
28
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
12 августа 2022  13:24
Более 1,6 млн тонн зерна собрано аграриями Самарской области
69
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
12 августа 2022  12:50
Открылся первый шоу-рум самарских брендов «НАШИ»
116
День Военно-воздушных сил отметят в Самаре
12 августа 2022  11:28
День Военно-воздушных сил сегодня отметят в Самаре
148
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли
12 августа 2022  11:08
Дмитрий Азаров в День ВВС России обратился к авиаторам и ветеранам отрасли
147
Весь список