Дмитрий Азаров: «Уверен, мы реализуем проект скоростного железнодорожного сообщения «Самара – Тольятти»

Я нашел ошибку
Главные новости:
От всей души желаю вам лёгкого и увлекательного учебного года, крепкого здоровья, благополучия и радости!
Елена Лапушкина поздравила самарцев с Днём знаний и началом нового учебного года
Аргентинский художник Андрес Иглесиас, известный под псевдонимом Cobre, начал работать над 50-метровым муралом сегодня.
Аргентинский художник рисует гигантский портрет мальчика-космонавта в историческом центре Самары
В программе кинопоказа – документальные ленты, рассказывающие о военных страницах в истории Куйбышева.
В открытом бесплатном кинотеатре на набережной у «Ладьи» начнётся кинопоказ «Тишина»
Читайте, смотрите сами, передайте детям, друзьям и знакомым. Будем вместе знать и понимать свой город, беречь природу. 
«РКС-Самара» начинает новый проект, который расскажет о воде в нашем городе и жизни 
В мероприятии приняли участие представители 11 компаний Самарской области, а также представители компаний, входящих в экосистему Сбера.
Сбербанк организовал HR-диалог для ведущих специалистов Самарской области по рекрутменту
В этом году кадеты Росгвардии перешли в четвертый класс.
В Тольятти росгвардейцы поздравили своих подшефных - воспитанников кадетского класса
В регион поступили первые партии вакцины – более 550 тысяч доз.
В Самарской области начали проводить вакцинацию населения от гриппа
Хэдлайнеры уже съезжаются в столицу губернии.
В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.19
-0.09
EUR 86.39
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В открытом бесплатном кинотеатре на набережной у «Ладьи» начнётся кинопоказ «Тишина»
В Самаре состоится концертное шоу победителей Российской студенческой весны
AliExpress Россия составила потребительскую корзину самарцев
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров: «Уверен, мы реализуем проект скоростного железнодорожного сообщения «Самара – Тольятти»

1 сентября 2021 14:56
151
Дмитрий Азаров поздравил студентов и сотрудников СамГУПС с началом нового учебного года.

Сегодня, 1 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с первым заместителем генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Сергеем Кобзевым и начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым поздравили студентов и сотрудников Самарского государственного университета путей сообщения с началом нового учебного года.

На торжественном мероприятии, состоявшемся на территории Поволжского музея железнодорожной техники, губернатор отметил, что СамГУПС – одно их ведущих образовательных учреждений Самарской области: «У вуза филиалы в различных субъектах страны, университет имеет огромное значение для региона, страны и компании «РЖД». 

СамГУПС – университетский комплекс железнодорожного транспорта, представленный филиалами в 11 регионах страны. В вузе обучается 22 тыс человек. Университет реализует образовательные программы высшего образования по 15-ти направлениям подготовки бакалавриата, в том числе готовит специалистов сферы строительства железных дорог и железнодорожных мостов, а также обеспечения их функционирования. Выпускники университета востребованы не только в Самарской области, но и далеко за ее пределами. Крупнейший партнёр вуза – ОАО «РЖД». СамГУПС – партнер научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». Учеными СамГУПС разрабатывается ряд перспективных проектов по развитию транспортной инфраструктуры Самарской области и страны.

Сергей Кобзев от лица генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова выразил благодарность СамГУПС и лично Дмитрию Азарову за совместную работу по развитию отрасли железнодорожного транспорта. «Мы чувствуем постоянную поддержку главы Самарской области в разработке и реализации совместных проектов на территории региона», — сказал Сергей Кобзев

Сегодня на завершающей стадии находится строительство железнодорожной ветки длиной 14 километров, которая соединит особую экономическую зону (ОЭЗ) и станцию Куйбышевской железной дороги в Автозаводском районе Тольятти. С ее открытием у резидентов ОЭЗ появится возможность перевозить до 1,4 миллиона тонн грузов в год. Подведение железнодорожных путей к ОЭЗ позволит реализовать в регионе крупные инвестиционные проекты. «Очень важный проект для Самарской области, который даст новый импульс для развития ОЭЗ в Тольятти. Под этот проект у нас уже есть крупные инвесторы», — подчеркнул глава региона.

В ближайших планах сотрудничества Самарской области и ОАО «РЖД»  – организация скоростного железнодорожного сообщения на участке Новокуйбышевск – Самара – Курумоч – Тольятти. Это позволит жителям региона быстрее и комфортнее передвигаться между данными населенными пунктами и существенно повысит транспортную доступность аэропорта «Курумоч». Предполагается, что объем пассажиропотока увеличится с 870 тыс. до 3,8 млн пассажиров в год. С просьбами по запуску скоростного железнодорожного сообщения «Самара – Тольятти» к Дмитрию Азарову обращались и жители региона. «Нам предстоит большая подготовительная работа по этому проекту. В ближайшие дни я буду обсуждать вопросы его реализации с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным. Уверен, что мы проект реализуем. И нам понадобится кадровый потенциал СамГУПС — руки и умы специалистов, выпускников, студентов вуза», — сказал Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров вручил коллективу СамГУПС памятную медаль и грамоту Президента Российской Федерации Владимира Путина «За строительство Крымского моста». Медаль вручается гражданам и организациям, внесшим значительный вклад в строительство Крымского моста. Также студенты СамГУПС, наиболее успешно проявившиеся себя в учебной и общественной деятельности, получили именные стипендии ОАО «РЖД».

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области ожидается усиление южного ветра
1 сентября 2021  13:17
В Самарской области ожидается усиление южного ветра
165
В Самаре из-за соревнований по триатлону временно ограничат движение
1 сентября 2021  13:09
В Самаре из-за соревнований по триатлону временно ограничат движение
180
Дмитрий Азаров поздравил первоклассников с Днем знаний на линейке в новой школе на Пятой просеке
1 сентября 2021  12:53
Дмитрий Азаров поздравил первоклассников с Днем знаний на линейке в новой школе на Пятой просеке
435
В Самарской области утвердили Стратегию сохранения биоразнообразия
1 сентября 2021  11:25
В Самарской области утвердили Стратегию сохранения биоразнообразия
232
Чапаевский легкоатлет завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр
1 сентября 2021  10:26
Чапаевский легкоатлет завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр
269
Весь список