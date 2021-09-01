Дмитрий Азаров: «Уверен, мы реализуем проект скоростного железнодорожного сообщения «Самара – Тольятти»

151

Сегодня, 1 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вместе с первым заместителем генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Сергеем Кобзевым и начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым поздравили студентов и сотрудников Самарского государственного университета путей сообщения с началом нового учебного года.

На торжественном мероприятии, состоявшемся на территории Поволжского музея железнодорожной техники, губернатор отметил, что СамГУПС – одно их ведущих образовательных учреждений Самарской области: «У вуза филиалы в различных субъектах страны, университет имеет огромное значение для региона, страны и компании «РЖД».

СамГУПС – университетский комплекс железнодорожного транспорта, представленный филиалами в 11 регионах страны. В вузе обучается 22 тыс человек. Университет реализует образовательные программы высшего образования по 15-ти направлениям подготовки бакалавриата, в том числе готовит специалистов сферы строительства железных дорог и железнодорожных мостов, а также обеспечения их функционирования. Выпускники университета востребованы не только в Самарской области, но и далеко за ее пределами. Крупнейший партнёр вуза – ОАО «РЖД». СамГУПС – партнер научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». Учеными СамГУПС разрабатывается ряд перспективных проектов по развитию транспортной инфраструктуры Самарской области и страны.

Сергей Кобзев от лица генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова выразил благодарность СамГУПС и лично Дмитрию Азарову за совместную работу по развитию отрасли железнодорожного транспорта. «Мы чувствуем постоянную поддержку главы Самарской области в разработке и реализации совместных проектов на территории региона», — сказал Сергей Кобзев

Сегодня на завершающей стадии находится строительство железнодорожной ветки длиной 14 километров, которая соединит особую экономическую зону (ОЭЗ) и станцию Куйбышевской железной дороги в Автозаводском районе Тольятти. С ее открытием у резидентов ОЭЗ появится возможность перевозить до 1,4 миллиона тонн грузов в год. Подведение железнодорожных путей к ОЭЗ позволит реализовать в регионе крупные инвестиционные проекты. «Очень важный проект для Самарской области, который даст новый импульс для развития ОЭЗ в Тольятти. Под этот проект у нас уже есть крупные инвесторы», — подчеркнул глава региона.

В ближайших планах сотрудничества Самарской области и ОАО «РЖД» – организация скоростного железнодорожного сообщения на участке Новокуйбышевск – Самара – Курумоч – Тольятти. Это позволит жителям региона быстрее и комфортнее передвигаться между данными населенными пунктами и существенно повысит транспортную доступность аэропорта «Курумоч». Предполагается, что объем пассажиропотока увеличится с 870 тыс. до 3,8 млн пассажиров в год. С просьбами по запуску скоростного железнодорожного сообщения «Самара – Тольятти» к Дмитрию Азарову обращались и жители региона. «Нам предстоит большая подготовительная работа по этому проекту. В ближайшие дни я буду обсуждать вопросы его реализации с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным. Уверен, что мы проект реализуем. И нам понадобится кадровый потенциал СамГУПС — руки и умы специалистов, выпускников, студентов вуза», — сказал Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров вручил коллективу СамГУПС памятную медаль и грамоту Президента Российской Федерации Владимира Путина «За строительство Крымского моста». Медаль вручается гражданам и организациям, внесшим значительный вклад в строительство Крымского моста. Также студенты СамГУПС, наиболее успешно проявившиеся себя в учебной и общественной деятельности, получили именные стипендии ОАО «РЖД».