Дмитрий Азаров: «Самарская область – студенческий регион»

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Сегодня, 25 января, в День российского студенчества губернатор Дмитрий Азаров провел традиционную встречу с молодежью региона. В Самарском университете им.С.П.Королева собрались лидеры студенческих, научных и общественных объединений, представители профсоюзных организаций, советов обучающихся и старост. В режиме ВКС к общению с главой региона присоединились студенты 86 образовательных организаций.

«Наша область – вне всяких сомнений студенческий регион, у нас 175 тысяч студентов. В этих умных, талантливых и небезразличных сердцах — колоссальный и еще не до конца реализованный потенциал. По традиции я провожу встречу со студенческими коллективами, чтобы поговорить о ваших идеях, волнующих вопросах, при необходимости вместе принять решения», — отметил Дмитрий Азаров, открывая встречу.

Глава региона подчеркнул, что сегодня в Самарской области создаются условия для обучения, работы, отдыха и самореализации молодого поколения.

«Молодежная повестка находится в постоянном фокусе моей работы и работы Правительства региона, и мы двигаем к этому муниципалитеты. Понимаю, что молодой, энергичный, образованный человек всегда ищет возможности самореализации. Я намерен сделать все, что от меня зависит, чтобы у каждого из вас была возможность самореализации в Самарской области, чтобы ребята, которые приезжают сюда, связывали свое будущее с нашим регионом. Ежегодно мы создаем 10 тысяч новых рабочих мест, уровень безработицы в регионе рекордно низкий за последние 30 лет, — сказал Дмитрий Азаров, — Понимаю, что у молодежи есть колоссальный запрос на креативные общественные пространства, молодежный «движняк». Поэтому мы инициируем новые проекты, фестивали, конкурсы, творческие и спортивные мероприятия. Рассчитываю, что вы подскажите, что вам интересно, предложите свои проекты, которые мы поддержим».

Дмитрий Азаров подчеркнул, что во встрече принимают участие 2 академика Российской академии наук: «Ни в одном регионе нет такого, чтобы два высоких поста – председателя областного парламента и Общественной палаты занимали академики РАН. Я хочу поблагодарить Геннадия Петровича Котельникова и Виктора Александровича Сойфера, для которых ректорство в университетах уже в прошлом, но которые молоды душой, которые всегда со студентами на одной волне, которые сегодня берут на себя ответственность на таких очень значимых, важных постах. В этом составе мы имеем возможность обсудить совершенно любые проблемы, касающиеся кого-то из вас лично, нашего региона в целом, в любом муниципальном образовании области. И вместе принять решение, вместе с вами, вместе с Общественной палатой и Губернской Думой. Мы работаем сообща, мы создаем условия, чтобы наше гражданское общество Самарской области чувствовало единение».

Алина Гаджиева, командир штаба студенческих отрядов Самарского университета, напомнила всем участникам встречи, что год назад на такой же встрече была озвучена идея принять региональный закон о поддержке студенческих отрядов. Тогда Дмитрий Азаров предложение поддержал, благодаря чему движение получило мощный импульс развития.

«Это как раз пример нашего взаимодействия. Студенты объяснили необходимость принятия регионального закона о поддержке студотрядов – и мы это сделали», — сказал Глава региона.

В ходе встречи представители вузов и ссузов Самарской области выступили с рядом предложений и общественно-значимых инициатив. Студент 4 курса Самарского государственного социально-педагогического университета, член Самарского союза молодежи Владислав Газиев рассказал о деятельности «Центра рекреационных форм физкультуры и спорта», где популяризуются флорбол, корнхол, голбол, бочча, алтимат, бампербол, арчери-таг, и предложил провести по этим видам спорта областные соревнования.

«Все, что интересно молодежи – я готов поддержать. Если есть у молодежи запрос на эти виды спорта, то давайте организуем такие соревнования. Поручу министерству образования и науки Самарской области вместе с вами подготовить проект. Давайте вместе подумаем, на какой площадке соревнования провести», — ответил Дмитрий Азаров.

Артем Хохлов из «Международного Института Рынка» попросил Губернатора оказать содействие в строительстве рядом со зданием вуза спортивной площадки: «Такая площадка станет точкой притяжения не только для наших студентов, но и всех жителей района».

Дмитрий Азаров отметил, что в регионе ежегодно строятся универсальные спортивные площадки, в первую очередь, на территории образовательных учреждений. «Надо посмотреть, в чьей собственности земельной участок, где вы хотите сделать спортплощадку. Также необходимо определиться с проектом. Ваш вопрос со своей стороны проработаем», — сказал Глава региона.

Виктория Ющенко, студентка 2 курса Самарского государственного аграрного университета, рассказала о деятельности Самарского отделения поискового движения России и предложила организовать экспозицию всероссийской выставки архивных документов «Без срока давности» на площади Славы.

«Вы делаете большое и святое дело. Если мы забудем наших героев, то не будем иметь будущего. Память о тех людях, которые защитили нашу страну, всегда в наших сердцах. И я с удовольствием поддержу ваше предложение. Уверен, ваша выставка будет служить людям», — отметил Дмитрий Азаров.

Студент 4 курса Поволжского государственного университета сервиса Евгений Жилкин озвучил идею студенческого проекта по развитию туризма в Самарской области. «Обязательно поручу департаменту туризма с вами связаться и более подробно Вашу идею рассмотреть. Развитие туристического потенциала крайне актуально и важно для Самарской области», — подчеркнул губернатор.

В ходе встречи студенческое сообщество и глава региона также обсудили вопросы проведения в этом году на территории региона целого ряда крупных культурных и молодежных мероприятий всероссийского уровня. В частности, фестиваля авторской музыки «САМ.ФЕСТ», фестиваля набережных «ВолгаФест», Грушинского фестиваля, 80-ти летнего юбилея первого исполнения седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. Особое внимание Дмитрий Азаров акцентировал на XXX фестивале «Российская студенческая весна», который состоится в Самаре в мае. «Очень бы хотелось, чтобы всероссийская студвесна стала настоящим фестивалем студенчества и молодежи. В первую очередь, чтобы это был праздник именно для молодежи Самарской области. От нас зависит, каким он получится. Давайте вместе подумаем, как фестиваль сделать ярким и запоминающимся», — обратился Дмитрий Азаров к студентам.

Участников встречи также волновали вопросы развития инфраструктуры учебных заведений. Дмитрий Азаров согласился с важностью модернизации материально-технической базы вузов и ссузов, а также напомнил, что сегодня прорабатывается проект строительства межвузовского кампуса на территории около стадиона «Самара Солидарность Арена». «Мы провели международный конкурс по освоению этой территории, в котором участвовали архитектурные бюро со всего мира. Мы в техническое задание конкурса вставляли необходимость строительства межвузовского кампуса. Сегодня есть хороший концепт развития территории, — рассказал Дмитрий Азаров.

«От лица всех студентов хочу выразить Вам, Дмитрий Игоревич, огромную благодарность за поддержку наших инициатив и проектов, и за то, что они успешно реализуются в нашем регионе», — сказала модератор встречи, студентка Самарского государственного медицинского университета, обладатель гран-при регионального конкурса «Студент года 2021» Полина Шацкая.

«Я всегда рад встречам с молодежью, с молодежными организациями. У вас всегда есть новые идеи и предложения, которые заслуживают внимания и реализации. Все, что от меня зависит, постараюсь сделать, чтобы самарская земля преображалась. Это большое счастье — преображать родную землю, чтобы она была обустроенной и любимой, – отметил Дмитрий Азаров, завершая встречу, — Объединив усилия всего студенчества и преподавательского состава, наш регион может справиться с задачей любой сложности. В этом я убеждался не раз».

После общения со студенчеством Самарской области Дмитрий Азаров осмотрел выставку научных достижений Самарского университета, где были представлены разработки в области агрокибернетики, фотоники, искусственного интеллекта, IT, VR, телекоммуникационных систем, аэрокосмических технологий, цифровых экосистем. Глава региона пообщался с ребятами, отметив важность того, чтобы проекты имели практическое применение. Также Дмитрий Азаров ознакомился с «Универ-Студией» (культурный центр имени Валерия Грушина) — бывшим актовым залом вуза, который был реконструирован при поддержке губернатора и председателя Совета ректоров Самарской области Геннадия Котельникова.

Фото: правительство СО