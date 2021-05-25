Я нашел ошибку
Главные новости:
К возрасту 120-150 лет человек должен полностью утратить способность к восстановлению.
Российские ученые  проанализировали, что мешает людям жить дольше 120 лет – возраста редких долгожителей
Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений.
Встреча президентов России и США пройдет в Женеве 16 июня
60 кг собранного жителями жилого комплекса пластика переработали и изготовили скамью и кашпо для цветов, которые установили в ЖК. 
Сбербанк в Самаре совместно с партнерами установил скамьи из переработанного пластика
Объявлен желтый уровень опасности.
В ближайший час и до полуночи жителей региона ждет гроза
На нем обсудили новые экономические тренды и факторы развития регионов.
В СГЭУ прошел форум "Мир в новой реальности: вызовы и возможности"
Поездку в лагерь нужно оплатить только картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности платежной системы.
В программу детского туристического кешбэка включились десять лагерей губернии
Пройдут авторские экскурсии известного самарского каллиграфа, основателя собственной школы, Николая Воронина.
В Детской картинной галерее пройдет «Вечер каллиграфии»
Весенне-полевые работы в Самарской области завершат на этой неделе.
Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, на котором обсудили ход посевной в регионе
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.4
-0.13
EUR 89.95
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре рядом со стадионом "Солидарность Арена" состоится полумарафон «ЗаБег.РФ»
Самарский зоопарк отмечает Всемирный день черепахи
Игорь Паньшин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию академика Андрея Сахарова 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, на котором обсудили ход посевной в регионе

25 мая 2021 18:56
261
Весенне-полевые работы в Самарской области завершат на этой неделе.

Во вторник, 25 мая, Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами областного Правительства, главами муниципальных образований и руководителями ведомств, на котором обсудили ход посевной в регионе.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин доложил, что по состоянию на сегодня посеяно более 1,506 млн га яровых культур, что составляет 98% от плана.

«В прошлом году на эту дату было посеяно 1,443 млн га. Учитывая, что посевная кампания стартовала почти на 3 недели позже, чем в прошлом году, темпы проведения весенне-полевых работ значительно выше», – отметил министр.

В общем объеме посеяно зерновых и зернобобовых – 672 тысячи га, технических культур – 761 тысяча га, из них – подсолнечника – 672 тысячи га и кормовых – 67,5 тысяч га. Кроме того, посажено 4 тысячи га картофеля и посеяно 3 300 га овощных культур. Остается засеять небольшие площади поздних яровых культур, таких, как гречиха, просо и кукуруза.

«Планируем, что посевная кампания завершится на текущей неделе, предположительно 28 мая, – рассказал Николай Абашин. – В прошлом году работы завершились 5 июня».

По предварительным данным общая посевная площадь сельхозкультур составит 2,150 млн га, что на 20 000 га больше, чем в прошлом году.

Дмитрий Азаров отметил четкую организацию весенне-полевых работ в этом году и передал слова благодарности аграриям региона:

«Мы начали практически на три недели позже, чем в прошлом году. При этом заканчиваем посевные работы даже раньше. Давайте отметим четкую организацию работ. Несмотря на непростые погодные условия – сначала затяжная, поздняя весна, а потом аномально высокие температуры – удалось должным образом организовать проведение весенне-полевых работ. В сжатые сроки сельхозпроизводители, сельхозпредприятия справились с поставленной задачей. Давайте поблагодарим коллег».

Также министр доложил о работе по внесению минеральных удобрений и подкормке сельскохозяйственных культур. По информации министерства, озимые зерновые культуры подкормлены на площади 450 тысяч га. Под яровой сев минеральные удобрения внесены на площади 519,4 тысяч га.

«Работа по приобретению и внесению минеральных удобрений продолжается. По оперативной информации хозяйствами области накоплено 153 тысячи тонн минеральных удобрений, что в 1,5 раза превышает уровень прошлого года», – сообщил министр.

Также Николай Абашин сообщил о рисках, которые несет жаркая и засушливая весна:

«По данным Гидрометцентра, среднеобластной показатель осадков за период с 1 апреля 2021 года по 13 мая 2021 года составил 72% от нормы. При этом, за 1 декаду и вторую декаду мая выпало в среднем 2,5 мм осадков или 20% от нормы. Если в ближайшее время не будет осадков, то, начиная с текущей недели, повсеместно могут появиться признаки почвенной засухи».

Дмитрий Азаров поручил министерству не оставлять аграриев региона один на один с этим вопросов, выработать план действий в случае, если лето будет засушливым, чтобы минимизировать риски потери урожая.

«Погодные условия действительно аномальные, и вы знаете, что многие рекорды уже побили, к сожалению. Давайте мы предметно распишем, буквально по каждой территории, там, где нам нужно предпринять максимум усилий, чтобы обеспечить урожай, – поставил задачу Глава региона. – Отдельно посмотрите, чем помочь предприятиям с точки зрения удобрений».

Также Губернатор поручил Николаю Абашину с сельхозпроизводителями проработать вопрос страхования посевов и помощи предприятиям по дополнительному внесению минеральных удобрений, чтобы минимизировать риски для предприятий.

«Защитите от потерь сельхозпроизводителей. Там, где сегодня есть прогноз, что урожая не будет в связи с погодными условиями и запасами влаги, еще раз проверьте, все ли застраховано, правильно ли документы оформлены. Давайте всех коллег, глав муниципальных образований, руководителей управлений в районах и самих сельхозпроизводителей на это нацелим. Необходимо заранее готовиться к защите интересов сельхозпроизводителей там, где мы можем понести потери. Жду ваших предложений. Две недели на отработку», – поручил Дмитрий Азаров.

Теги: завершится на текущей неделе посевная кампания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарские аграрии завершают посев яровых
19 мая 2021, 12:53
Самарские аграрии завершают посев яровых
По состоянию на 19 мая 2021 года засеяно более 1,34 млн. га (90%). Экономика
819
В губернии начался сев яровых.
28 апреля 2021, 16:23
Все районы Самарской области  включились в посевную кампанию
В губернии начался сев яровых. Сельское хозяйство
818
В центре внимания
Такую задачу Дмитрий Азаров поставил на оперативном совещании с членами кабинета министров, главами муниципалитетов и ведомств.
25 мая 2021  15:59
Дмитрий Азаров: "Максимальной мобилизации требую по вопросам контроля в сложный пожароопасный период"
Политика
236
Главы региональных министерств и ведомств представили предложения по реализации Послания Губернатора Самарской области.
25 мая 2021  14:29
На совещании облправительства обсудили, что необходимо сделать для выполнения поставленных главой региона задач
Политика
226
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
25 мая 2021  14:01
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
340
В Самаре перекроют дублер ул. Ново-Садовой от ул Гастелло до ул. Советской Армии
25 мая 2021  13:29
В Самаре перекроют дублер ул. Ново-Садовой от ул Гастелло до ул. Советской Армии
Транспорт
236
Центр управления регионом в Самарской области отмечает полгода своей работы
25 мая 2021  11:45
Центр управления регионом в Самарской области отмечает полгода своей работы
Общество
258
Весь список