Дмитрий Азаров провел личный прием граждан в Тольятти

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Большинство коммунальных проблем на встрече с секретарем Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» озвучили председатели МКД и старшие по дому

Жители Автозаводского и Центрального районов Тольятти пришли на личный прием к секретарю Самарского регионального отделения «Единой России» Дмитрию Азарову с просьбой урегулировать график вывоза отходов. Жительница Тольятти Елизавета Макарова утверждает, что контейнеры рядом с домом № 5 по улице Гая постоянно переполнены. Жильцам приходится ставить пакеты с мусором на землю. Грязь и зловонный запах привлекает вредителей.

Дмитрий Азаров предложил до 1 апреля компании «Дакант» совместно с управляющими компаниями завершить формирование всех графиков по вывозу мусора в обязательном порядке, чтобы проблем по уборке больше не было. Его предложение поддержали глава города Николай Ренц, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Бокк и заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Игорь Жарков. Директор компании Алексей Авдеев тоже готов пойти на встречу жителям, ведь о существующей проблеме услышал впервые.

За помощью к Дмитрию Азарову обратилась и Ольга Родина. У ветерана Автоваза - дачный участок на массиве ПТО. Однако добираться до него - проблематично. Дорожное покрытие по улице Борковской находится в плачевном состоянии.

Как пояснил глава Ставропольского района Владимир Медведев, 11-километровый участок дороги считался технологическим проездом к дачам и не имел собственника. По поручению губернатора администрация оформила права собственности, и уже в этом году начнется капремонт двух участков.

Как оказалось, на восстановление дороги в 2022 году уже выделено 100 миллионов рублей. На данный момент планируется ремонт на двух более востребованных и загруженных участках - от Хрящевского шоссе до Транспортного проезда и от улицы Северной до Борковской. Работы обещают закончить в октябре этого года. Здесь будет практически новая дорога с тротуарами, светофорами и дорожной разметкой. Оставшиеся 1,7 км улицы приведут в порядок в следующем году.

В этот раз в рамках личного приема секретаря реготделения партии «Единая Россия» большинство вопросов касалось проблем жилищно-коммунальной сферы и капитального ремонта жилья. В заключение встречи Дмитрий Азаров еще раз напомнил, что региональный партийный проект «Мой дом» помогает решать многие актуальные вопросы деятельности советов многоквартирных домов и товариществ собственников жилья, и посоветовал единороссам усилить работу по продвижению партийного проекта и увеличения количества обучающих семинаров для председателей ТОС, представителей советов МКД и старших по домам, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"