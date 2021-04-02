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Дмитрий Азаров призвал земляков проявить себя и побороться за высокое звание «Лидера России»

На этой неделе стартовал четвертый конкурс управленцев «Лидеры России». Наставник конкурса, Губернатор Дмитрий Азаров пригласил управленцев из Самарской области проявить себя и побороться за высокое звание «Лидера России».

«Лидеры России» – конкурс молодой. Но он уже доказал свою значимость и своевременность в масштабах всей страны, каждого ее региона, и конечно Самарской области. Организованный по инициативе Владимира Владимировича Путина, он ежегодно объединяет десятки тысяч людей, небезразличных к судьбе России, к ее будущему», – отметил Глава региона.

В этом году общий конкурс заменен на 8 отраслевых треков. Это 6 основных – «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также два дополнительных – «Международный трек» и «Студенты». При этом участники могут выбрать для себя только один трек.

«Этот призыв – особенный. За прошедший год, без преувеличения, изменился мир. Изменились мы сами. Мы столкнулись с беспрецедентными угрозами и вызовами. Они потребовали от каждого мобилизации сил, самоотдачи, предельной концентрации. Было трудно всем. Но именно в таких нестандартных ситуациях наиболее ярко проявляют себя люди, обладающие по-настоящему лидерскими способностями. Умеющие поставить цель, повести за собой и взять на себя ответственность», – акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

На протяжении всего конкурса с участниками будут работать ведущие политики, деятели искусств, ученые, врачи, руководители крупнейших российских корпораций, профильных министерств и многие другие. В каждом треке будут свои наставники – эксперты в той области, которой посвящена специализация.

«Хочу сказать вам, Лидерам России – это ваше время! Время проявить свои лучшие качества: энергию, талант, умение сплачивать вокруг себя людей, формировать команды и вдохновлять единомышленников. И обязательно, помогайте людям при каждой возможности. Сегодня и в этом – сила лидера. Если вы чувствуете, что способны на большее – обязательно участвуйте в конкурсе. Вы нужны Самарской области, вы нужны России! Дерзайте, будьте смелыми и настойчиво идите к своей цели. Верю в вас, победы непременно будут!», – обратился к жителям региона Губернатор.

Регистрация участников продлится до 26 апреля. Затем – с 29 апреля по 11 июня – пройдет дистанционный этап, победители которого примут участие в очном этапе с августа по декабрь 2021 года. Имена суперфиналистов станут известны в марте 2022 года.

Самарская область традиционно является лидером в ПФО и стране не только по количеству заявок, но и по числу участников, полуфиналистов и финалистов. Так, по результатам заявочной кампании 2019 года Самарская область вошла в топ-10 регионов по регистрациям, заняв шестое место. Кроме того, за все время существования конкурса «Лидеры России» 5 представителей нашего региона стали суперфиналистами, абсолютными победителями.