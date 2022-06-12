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Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России

12 июня 2022 10:40
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Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём России!

Этот государственный праздник прочно вошел в нашу жизнь как символ исторического, духовно-нравственного, культурного единства нашего многонационального народа, неразрывности героической истории России, преемственности  традиций  российского общества.

Нашей державе не раз приходилось выдерживать натиск недружественных стран, отражая прямую агрессию извне и защищая свое право на существование. И всякий раз победа оказывалась на нашей стороне, потому что наше дело – правое. Так было во все времена. Чудское озеро и Куликово поле, Полтава и Измаил, Москва и Сталинград – эти великие победы навсегда в нашем сердце, в памяти благодарных потомков. 

И сегодня, продолжая миссию поколений победителей, Россия вновь противостоит злу. Неофашизм, пустивший корни у самых наших границ, представляет серьёзную угрозу России – нашему общему дому.

И я горжусь тем, что в эти трудные для всей страны времена мои земляки, как истинные патриоты, проявляют свои лучшие качества – трудолюбие, сплочённость, стремление созидать, силу воли и веру в победу. Сегодня нам как никогда важно консолидироваться для достижения национальных целей развития страны, определенных нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. 

Искренне благодарю вас, дорогие земляки, за вклад в развитие нашей родной губернии, сохранение ее культурно-исторического наследия, заботу о настоящем и будущем Самарской области и всей России.

Уверен, что объединив усилия всех уровней власти,  бизнес-сообщества,  общественных институтов, наших сограждан, неравнодушных к судьбе Отечества и готовых все свои силы отдавать на благо Родины, мы добьемся решения стоящих перед нами масштабных задач. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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