Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем нефтяника

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5 сентября 2021 года профессиональный праздник отмечают работники нефтяной, газовой и топливной промышленности России.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к действующим специалистам и ветеранам нефтегазовой отрасли. По словам главы региона, топливно-энергетический комплекс играет ключевую роль в экономике страны. Он выступает драйвером развития, обеспечивает значимую часть налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, реализацию социальных проектов и программ, является гарантом финансового благополучия РФ.



"Самарская область как один из значимых центров нефтедобычи и нефтепереработки вносит весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности нашей державы. Нефтегазовый сектор региона всегда славился своими производственными показателями, уникальными технологическими наработками и высококвалифицированными кадрами", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Эта отрасль, отметил губернатор, создает основной поток внебюджетных инвестиций в регион. Даже несмотря на некоторые сложности, связанные с пандемией КВИ, она продолжает активно развиваться. Самарская "нефтянка" участвует в реализации нацпроектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. В их числе - "Цифровая экономика", "Производительность труда и поддержка занятости", "Экология", "Международная кооперация и экспорт".

Поддержка нефтегазовых компаний губернии ощущается и в благоустройстве территорий, и в укреплении матбазы культуры и спорта. В этом, по словам Дмитрия Азарова, заключается социальная ответственность руководства и трудовых коллективов предприятий, их стремление сделать область комфортной для работы и жизни.

"Именно так, сообща, объединяя усилия различных ветвей власти, бизнеса и неравнодушных граждан, работая в интересах людей, мы сможем достичь результата - повышения уровня благосостояния наших земляков, процветания родной земли",- резюмировал глава регона.

Дмитрий Азаров пожелал работникам нефтяной, газовой и топливной промышленности новых трудовых достижений на благо Самарской области и всей России, крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и семейного счастья.

Фото: департамент информполитики администрации губернатора Самарской области

Источник: sova.info