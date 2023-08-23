Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Кравцова за поддержку проектов по строительству и капремонту школ в Самарской области

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В среду, 23 августа, в Самарскую область с рабочей поездкой прибыл Министр просвещения России Сергей Кравцов. Вместе с губернатором региона Дмитрием Азаровым они побывали в центре военно-патриотического воспитания «Авангард-Самара», где в уходящие дни лета проходит пятая смена всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых».

Самарская область как пилотный регион получила средства из федерального бюджета в рамках реализации государственной программы «Развитие образования» и проекта по созданию некапитальных объектов отдыха и оздоровления детей, запущенного при непосредственном участии Совета Федерации. Участие в первом этапе программы приняли только 15 субъектов России.

«Это программа реализуется при поддержке Совета Федерации и лично Председателя Валентины Ивановны Матвиенко, за что хочу поблагодарить наших сенаторов. Решением Правительства мы развиваем эту программу. Она будет реализовываться и в следующем году, средства в бюджете заложены, и мы очень надеемся, что Самарская область и дальше будет в нее включаться. В регионе прекрасная природа, прекрасные возможности для отдыха и оздоровления детей», – подчеркнул Министр просвещения.

Проект по возведению нового корпуса был реализован за 2,5 месяца в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания «Авангард-Самара», которому в этом году исполняется 55 лет. После проведенных работ вместительность учреждения выросла до 226 детей в смену.

На территории центра расположены корпусы для проживания детей, баскетбольная и волейбольная площадки, бассейн, эстрада, цифровой кинозал, медицинский пункт, спортивный зал, крытый уличный тренажерный зал и площадка для воркаута. Кроме того, оборудованы учебные места для занятий по военно-прикладным дисциплинам: два стрелковых тира, лазерный тир, арбалетный тир, площадка для метания ножей, воздушно-десантный комплекс, веревочная высотная полоса препятствий. Имеется полигон для игры в пейнтбол и лазертаг, свой парк квадроциклов. Также, на территории оборудован палаточный лагерь.

Сергей Кравцов и Дмитрий Азаров пообщались с ребятами и педагогами центра, оценили условия пребывания школьников, а также познакомились с образовательной программой. Глава региона отметил, что сегодня очень важный день в истории России: 80 лет назад советские войска разгромили немецко-фашистских захватчиков в ходе Курской битвы. «Спасибо нашим ветеранам, наставникам, педагогам за то, что они позволяют сохранить историческую правду, – отметил Дмитрий Азаров. – На ярких примерах Героев Великой Отечественной войны воспитываются истинные патриоты нашей великой Родины».

Дмитрий Азаров напомнил, что совсем недавно, 18 августа, навещал ветерана, участника Великой Отечественной войны Андрея Тимофеевича Калюжного, который отметил 100-летний юбилей. «Он принимал личное участие в великой Курской битве, которая внесла коренной перелом в ход войны. Он был ранен, отличился доблестью, получил высокую государственную награду за храбрость. На таких примерах сегодня воспитываетесь и вы, – обратился глава региона к участникам смены. – И сегодня ветераны Великой Отечественной войны вдохновляют на новые ратные подвиги защитников нашего Отечества – участников специальной военной операции, которые защищают все, что нам дорого и свято, дают возможность нам здесь под мирным небом самарской земли проводить такие важные образовательные и патриотические мероприятия».

Губернатор выразил уверенность в том, что смена «Движение первых» не пройдет зря: «Здесь вы не только получите новые знания, навыки, но и подружитесь, пронесете эту дружбу через годы. И такой сплоченной командой будете вести наш регион, нашу Родину к новым успехам и победам». А чтобы этого достичь, отметил губернатор, необходимо успешно завершить учебу, потому что без знаний и компетенций человек не может достичь поставленных целей и задач. «Вперед! Никакие препятствия вас не смогут остановить. Если мы будем вместе, если мы будем движимы горячей любовью к нашей Родине, то будем достигать целей. Глядя на ваши лица, зная ваши устремления, я понимаю, что у нашей страны светлое будущее», – напутствовал школьников руководитель области.

Директор центра военно-патриотического воспитания «Авангард-Самара» Игорь Устинов рассказал, что учреждение работает круглогодично. Там проходят не только летние смены, но и военно-патриотические сборы старших школьников.

Министр просвещения поблагодарил губернатора за внимание к развитию образования в регионе и вклад в патриотическое воспитание молодежи. «Дмитрий Игоревич, хочу поблагодарить вас за прекрасную организацию в целом системы образования. В Самарской области активно строятся школы, реализуются федеральные проекты», – отметил глава федерального ведомства.

Отдельные слова благодарности Сергей Кравцов выразил учителям и педагогам. «Эта профессия сегодня имеет особое значение. На мой взгляд, это одна из самых главных, значимых профессий на земле. Я хотел бы все учителям, всем педагогам Самарской области сказать слова благодарности. Спасибо за ваш труд, вы несете то лучшее, что может и должен нести учитель детям. Поэтому в год педагога и наставника хочу сказать спасибо всем педагогам и наставникам, вам, Дмитрий Игоревич, за ту помощь и поддержку, которую вы оказываете системе образования Самарской области», – обратился Министр.

Сергей Кравцов вручил награды Министерства просвещения РФ педагогам региона. Звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено учителю физической культуры самарской школы №3 с углубленным изучением предметов имени Героя Советского Союза В.И. Фадеева Михаилу Вишнякову. Кроме того, Почетной грамотой награждена учитель биологии гимназии №1 имени Н.И. Ферапонтова г.о. Новокуйбышевск Виктория Касаева. «Спасибо, что вы видите заслуги учителей по всей стране и в частности в Самарской области», – обратилась она с благодарностью к Сергею Кравцову.

В свою очередь, глава региона адресовал слова признательности Министру просвещения России за поддержку в реализации проектов в сфере образования: «Вам огромное спасибо за ту высокую оценку, которую вы дали нашим усилиям по развитию российского образования здесь, на самарской земле. Без вашей поддержки – методической и финансовой – это не было бы возможно. Мы совместными усилиями только за последние годы построили уже 9 школ, в этом году – еще три, две точно откроем в следующем году и в планах еще пять школ. Введено в строй 54 детских сада, и в этом году эта работа проводится. Все это не было бы возможным без системной работы Министерства просвещения. Сергей Сергеевич, ваше внимание к педагогам, к регионам дает мощнейший толчок развитию этой сферы. Мы будем двигаться вперед, сомкнув ряды, объединенные главной идеей – любви к нашей великой Родине».

Сегодня же состоялась двустороння встреча губернатора и Главы ведомства. Губернатор Дмитрий Азаров доложил Министру, что сейчас в регионе реализуется проект по строительству еще трех корпусов в детских оздоровительных лагерях. Также, Дмитрий Азаров проинформировал Сергея Кравцова о готовности школ к учебному году. Губернатор пригласил Министра познакомиться с инфраструктурой новых школ, которые впервые откроют свою двери 1 сентября. «Я приглашаю вас побыть у нас более продолжительный период. Мы показали бы вам все новые школы. Проект, который мы реализуем на региональном уровне с вашей поддержкой – кампус среднего профессионального образования. Мы бы с вами хотели сверить часы в преддверии Дня учителя. Я вас приглашаю в случае возможности в эти дни посетить Самарскую область», – обратился Дмитрий Азаров и еще раз выразил слова благодарности за поддержку и особое внимание к региону.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области