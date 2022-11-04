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Дмитрий Азаров оценил вклад Почетных граждан в развитие региона

4 ноября 2022 20:44
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Дмитрий Азаров​ встретился с Клубом Почетных граждан Самарской области, чтобы обсудить вопросы развития региона.

В День народного единства, 4 ноября, губернатор​ Дмитрий Азаров​ встретился с Клубом Почетных граждан Самарской области, чтобы обсудить вопросы развития региона. Председателем Клуба является Герой социалистического труда​ Максим​ Оводенко.

В начале встречи глава региона поблагодарил Максима Оводенко за инициативу проведения такой встречи.​ «Максим Борисович, хочу вас искренне поблагодарить за ваши труды, ваши заботы о родной Самарской области, о каждом почетном гражданине Самарской области. За ваши идеи, за эту бурлящую жизнь, которую вы нам дарите. Вы – человек удивительной силы воли, энергии, конечно, очень уважаем всеми присутствующими, всеми жителями Самарской области».

Руководитель области поблагодарил всех членов Клуба за активную общественную работу, в том числе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Почетные граждане Самарской области регулярно проводят встречи со школьниками и студентами, рассказывая о своем трудовом пути, о развитии всего региона.

«Ваша деятельность, которая сегодня всемерно укрепляет государственность здесь, на самарской земле, способствует объединению и консолидации всего общества. Я благодарю вас за доброту, которую вы дарите людям. Совершенно точно традиции Клуба Почетных граждан для нашей земли уникальны, это само по себе достояние. Каждый из вас – это человек огромного авторитета. К вашему слову прислушиваются, вам подражают, вы являетесь светлыми маяками высокого служения нашей Родине, обществу, примером колоссального труда и самоотверженности»,​ – обратился Дмитрий Азаров к Почетным гражданам региона, поздравляя их с Днем народного единства.​ «Праздник символизирует нерушимую волю нашего народа, консолидацию, объединение людей в в самый сложный период,​ – подчеркнул губернатор. –​ Только так мы всегда достигали самых важных побед – трудовых и ратных. Уверен, так будет и в этот раз. Залогом тому является история, традиции, суверенитет нашей страны, умение подниматься великим народным духом. Залогом тому являются удивительные люди, которые собрались сегодня вместе. С праздником вас, доброго здоровья, мира, добра, благополучия, новых свершений, благодарных, талантливых, самоотверженных последователей, всем нам одной большой Победы – одной на всех».

С Днем народного единства Почетных граждан поздравил председатель Самарской губернской думы​ Геннадий​ Котельников. Он поблагодарил собравшихся в зале людей за большой вклад в становление и развитие региона, за многолетний, нелегкий труд.​ 

«Сегодня здесь собрались самые заслуженные люди – Почетные граждане Самарской области. Мы вас любим, ценим, уважаем и дай Бог вам крепкого здоровья на многие годы, чтобы его хватило для дальнейшей общественной работы, которую вы ведете во благо нашего региона»,​ – отметил председатель областного парламента.

 

Фото: пресс-служба правительства СО

 

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