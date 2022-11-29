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Дмитрий Азаров оценил обновленную школу в Самовольно-Ивановке, пообщался с педагогами и учениками 

29 ноября 2022 18:51
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Ученики и педагоги обустроили там современный музей, где бережно хранится память о подвигах сельчан. 

Новую жизнь получила школа в селе Самовольно-Ивановка Алексеевского района. Ученики и педагоги обустроили там современный музей, где бережно хранится память о подвигах сельчан. Губернатор Дмитрий Азаров оценил обновленную школу, пообщался с педагогами и учениками.

С сентября дети занимаются в светлых, теплых, уютных кабинетах и на новом оборудовании. Представители родительского комитета поблагодарили руководство страны и области за внимание к сельским школам и заботу о детях. Дмитрий Азаров обратил внимание на то, что обновленная школа может принять до 220 учеников, однако сейчас там занимаются 69 ребят. На что педагоги и родители школьников ответили – теперь в село на ПМЖ перебираются из городов, да и сами стараются работать над демографической ситуацией.

Ученики с любовью показывают главе региона каждый уголок обновленного учебного заведения. Так, в школьном музее хранятся письма с фронта времен Великой Отечественной войны, памятные фотографии, награды, символы Победы. Есть и экспозиция, которая посвящена односельчанке – Нине Чесноковой. Она пережила блокадный Ленинград и теперь память о ней с честью хранится в музее школы. Подход к оформлению – сочетание классического и современного. По QR-кодам можно найти более подробную информацию.

В школе базируется молодежное поисковое движение "Соколята". Девятиклассница Оксана Силютина – активный участник движения.

Девушка рассказала:

- Мы гордимся, что Алексеевский район – родина пяти Героев Советского Союза. С 2015 года наша школа носит название в честь одного из них – Георгия Никитовича Ковтунова, уроженца села Ореховка. В музее хранятся его личные вещи, в том числе книга, которая была с ним на фронте. Их передала в дар семья Героя.

Александра Чуйкова тоже учится в девятом классе и с гордостью рассказывает о школьном музее. Девушка отмечает, что на фронт в годы ВОВ сельчане собирали все самое лучшее – многое в качестве экспонатов хранится по сей день.

- Волонтеры, сельчане, педагоги и сейчас собирают посылки на фронт нашим бойцам СВО, - с гордостью отмечает Саша.

Мужская половина школьников продемонстрировала Дмитрию Азарову, как ловко могут собрать автомат. Девятиклассник поделился планами на будущее – хочет работать в МЧС, но пока не определился, куда пойти получать образование.

- Планы твои, в принципе, поддерживаю, давай все узнаем вместе, тебе поможем. Дело очень хорошее, очень важно всегда быть готовым и помогать людям. Намерение – поддерживаю! - отметил губернатор.

Ребята показали главе 63-го региона мастер-класс по складыванию солдатской шинели и патриотическую творческую игру о России – ее смастерили тоже в этой школе.

Примечательно, что все ученики задействованы и занимаются в объединениях допобразования. В 2021 году в школе начали работать кабинеты "Точек роста" естественнонаучной направленности в рамках нацпроекта "Образование", сообщает sovainfo.ru.

 

Фото: департамент информполитики администрации губернатора Самарской области

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