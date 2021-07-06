Дмитрий Азаров наградил почетным знаком бывшего сенатора от Самарской области Сергея Мамедова

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Во вторник, 6 июля, состоялось итоговое заседание депутатов губдумы шестого созыва. Губернатор Дмитрий Азаров в начале заседания выразил благодарность теперь уже бывшему сенатору от Самарской области Сергею Мамедову и вручил ему почетный знак "За труд во благо земли Самарской".

Сергей Мамедов назначен аудитором Счетной палаты РФ. На заседании губернской думы Дмитрий Азаров поблагодарил его за многолетний труд на благо жителей Самарской области и заявил:

" Я хочу вас поздравить с высоким доверием Президента страны, парламента страны и пожелать вам успехов в вашей деятельности. Очень надеюсь, что частичка вашего сердца всегда будет здесь, на самарской земле. А наше сотрудничество по всем направлениям развития региона мы обязательно продолжим".

В свою очередь, Сергей Мамедов поблагодарил главу региона и подчеркнул, что всегда останется верен самарской земле и её жителям.

Фото: sova.info