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Дмитрий Азаров: "«Мы бережно относимся к памяти Героев»"

3 сентября 2021 14:33
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В Самаре открыта мемориальная доска в честь фронтовиков Ивана Матюхина и Степана Жестакова.

В пятницу, 3 сентября, губернатор Дмитрий Азаров вместе с координатором проекта "Историческая память" Александром Хинштейном открыли в Самаре мемориальную доску в честь участников Великой отечественной и Советско-японской войн генерал-майоров Ивана Матюхина и Степана Жестакова. Их память увековечили на доме № 62 на улице Красноармейской, в котором жили командовавшие последним сражением Второй мировой войны, а впоследствии военные комиссары Куйбышевской области.

Губернатор Дмитрий Азаров поддержал предложение общественной организации "Группа увековечения памяти защитников Отечества", которая обратилась с ходатайством об установке на жилом доме на улице Красноармейской мемориальной доски бывшим его жителям военным комиссарам Куйбышевской области генерал-майорам Ивану Матюхину и Степану Жестакову.

В ходе советско-японской войны они были командирами двух соединений Красной Армии – 106-го и 111-го укреплённых районов 1-го Дальневосточного фронта. Матюхтн и Жестаков с 9 августа по 3 сентября 1945 года успешно штурмовали крупнейшую в Азии горную крепость Дуннинского укрепрайона 3-й армии Японской империи, уничтожили и пленили его гарнизон.

Неслучайно мемориальную доску памяти куйбышевским генерал-майорам открыли в годовщину окончания Второй Мировой войны. Дело в том, что японский Дуннинский укрепрайон на границе с Советским Союзом официально признан местом последнего сражения этой войны - одной из самых кровопролитных в мировой истории. Российские и японские историки не опровергают этот факт.

"Говорят, легко начать войну, но трудно ее закончить. Им это удалось. Проявив мужество, стойкость, заботу о личном составе, следуя зову своего сердца и патриотическому долгу, они поставили точку в этой страшной трагедии – Второй мировой войне. Я рад тому, что на территории Самарской области мы бережно относимся к памяти Героев", - заявил Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что в регионе каждый год открывают новые имена защитников Отечества, возвращая память и славу о них. Ведется большая работа по восстановлению памятников и мемориалов. Дмитрий Азаров поблагодарил инициаторов этой акции:

"Проект "Историческая память" сегодня является стержнем патриотической работы. И в Самарской области
он имеет наибольший размах".

Отдельные слова признательности он выразил юнармейцам и волонтерам Победы, которые ухаживают за могилами Героев, восстанавливают памятники.

Депутат Государственной думы России, куратор проекта "Историческая память" Александр Хинштейн в свою очередь подчеркнул:

" Так случилось, что генерал-майоры Жестаков и Матюхин после войны приехали работать в Самарскую область (Куйбышев). Поочередно они стали военными комиссарами нашего региона. И символично, что они жили в одном доме. Сегодня, открывая посвященную им мемориальную доску, мы хотели бы, чтобы жители и гости нашего региона никогда не забывали о том, какие замечательные люди жили в Самаре, какие имена на века вписаны в историю Самарского края и нашей большой страны. Отдельные слова благодарности хочу сказать губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову и главе города Елене Владимировне Лапушкиной. Рад, что все наши инициативы и предложения всегда находят самую искреннюю поддержку и понимание".

 

Теги: День Воинской славы Мероприятия

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