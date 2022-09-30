 Для жителей Самарской области становится более доступна бесплатная юридическая помощь

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Весной этого года в Самарской области стали проводиться выездные консультации специалистов государственного юридического бюро в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах.

В целях решения государственной задачи по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи Министерством юстиции Российской Федерации в конце 2021 года было закуплено 30 мобильных офисов, один из которых прибыл в Самарскую область.

«Обеспечение бесплатной юридической помощи является приоритетным направлением для министерства юстиции в Самарской области. Эта система помощи гражданам себя хорошо зарекомендовала, в том числе наша работа была отмечена министром юстиции РФ», - подчеркнул начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области Павел Сокол.

Мобильный офис представляет собой кабинет, рассчитанный на автономную работу, в нем оборудованы зоны для работы персонала и приема граждан. Для удобства и беспрепятственного доступа в салон мобофиса маломобильных гражданам и пожилых людей дополнительно предусмотрена система откидных ступеней. Для обеспечения работы специалистов в холодное время года установлены обогреватели, а на лето есть кондиционеры.

«Здесь есть и подключение к электросети, соблюдаются все санитарные нормы, которые обусловлены сегодняшним днем. Также мы можем устанавливать и компьютеры, другую оргтехнику, чтобы распечатывать подготовленные документы. То есть такой офис полностью работает автономно», - рассказывает директор ГКУ СО «Государственного юридического бюро по Самарской области» Ольга Пихтулова.

Мобильный офис уже побывал в селе Красный Яр, Чапаевске, с. Старая Рачейка Сызранского района, п. Суходол Сергиевского района. Летом специалисты госюрбюро осуществляли совместные выезды с представителем Уполномоченного по правам человека в Самарской области и представителями Самарского регионального отделения ООО «Ассоциация юристов России» в с. Кротовка, Тимашево, Красносамарское и Малая Малышевка Кинель-Черкасского района, с. Утевка Нефтегорского района, с. Новый Буян, с. Георгиевка, п. Комсомольский, Безенчукский район и другие населенные пункты.

Выезды осуществляются один-два раза в неделю. Чаще всего на этих приемах люди обращались с вопросами в сфере земельного, жилищного наследственного, социального, трудового права. Всем были оказаны профессиональные консультации, ряд вопросов взят в работу для подготовки документов правового характера.

29 сентября мобофис прибыл оказать юрпомощь в поселок Звезда Безенчукского района. Жители села обратились к специалистам по вопросам, касающимся оформления прав на земельный участок, признания права на жилое помещение, определения порядка оплаты за жилое помещение, взыскания задолженности в порядке регресса, порядка сокращения по трудовому договору, предоставления мер социальной поддержки и другим. Всем обратившимся были даны подробные консультации.

Жительница поселка Светлана Аржанова пришла проконсультироваться по жилищному вопросу вместе со своей мамой-пенсионеркой. «Нам все было четко и ясно изложено. Хочу отметить, что помощь оказывается бесплатно, никуда ехать не нужно, удобно и доступно. Особенно для пенсионеров», - поделилась она.

При необходимости юрист на месте составляет документы. А в случае сложного дела посетитель здесь же может договориться о выезде юриста для представления в суде.