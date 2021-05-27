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Для выравнивания ситуации с обеспечением кадрами во всех сферах экономики региона ведется системная межведомственная работа

27 мая 2021 17:54
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Реализуется государственная программа Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области на 2019-2023 годы»

Вопрос занятости людей, оставшихся без работы, в том числе в период пандемии, находится на личном контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Для дальнейшего выравнивания ситуации с обеспечением кадров во всех сферах экономики, в том числе в сфере общественного питания, ведется системная межведомственная работа. 

В соответствии с поручением Президента РФ в целях восстановления численности занятого населения до уровня 2019 года в Самарской области был разработан и реализуется Комплекс мер по восстановлению численности занятого населения Самарской области в 2021 году, направленный в частности на поддержку наиболее пострадавших в период пандемии категорий граждан.

Помимо традиционных мероприятий работа ведется и по согласованию контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки (далее – КЦП). КЦП формируется на основании мониторинга трудоустройства выпускников, прогноза кадровых потребностей экономики Самарской области, а также с учетом заявок от работодателей, профильных органов исполнительной власти и муниципалитетов. Объем и структура КЦП формируются с учетом квалификационных требований работодателей.

С целью выравнивания ситуации на рынке труда и восполнения кадровых потребностей экономики региона, в том числе в сфере общественного питания, региональным правительством принимаются меры по подготовке соответствующих кадров. Так, в текущем году увеличены контрольные цифры приема на обучение по профессиям и специальностям среднего профессионального образования «Повар, кондитер», «Поварское и кондитерское дело» в количестве 325 мест, что на 30% больше, чем в прошлом учебном году.

Кроме того, реализуется государственная программа Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области на 2019-2023 годы», в частности, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан. На текущий момент органами службы занятости заключены государственные контракты на профессиональное обучение 70 безработных граждан по профессиям: «повар» и «кондитер», в рамках которых  уже приступили к обучению 33 безработных гражданина.

Дополнительно предусмотрено проведение конкурсных процедур по отбору образовательных организацией для профессионального обучения 40 безработных граждан по профессиям: «повар», «кондитер», пекарь.

 

Фото:  соцсети

 

Теги: предусмотрено проведение конкурсных процедур принимаются меры по подготовке соответствующих кадров

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