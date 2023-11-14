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Для самарских пенсионеров открыты группы активного долголетия

14 ноября 2023 10:50
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Для самарских пенсионеров в комплексных центрах социального обслуживания населения открыты группы активного долголетия

Национальный проект «Демография» помогает пожилым людям развиваться.

Для самарских пенсионеров в комплексных центрах социального обслуживания населения открыты группы активного долголетия по разным направлениям - физической активности, творческой и досуговой занятости, трудотерапии. Условия создаются благодаря реализации проекта «Старшее поколение», которое является одной из составляющих национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Концепция работы групп активного долголетия содержит три базовых приоритета: здоровье людей старшего возраста, полноценная и достойная жизнь, активность и участие в жизни общества. Основной ключ – это активный образ жизни, интерес к себе и общение.
В течение трех месяцев в ходе акции «Тепло наших рук» Самарской региональной молодежной общественной организации «Центр социальных проектов» для пожилых людей проходят мастер-классы. Специалист по социальной работе самарского комплексного центра вместе с волонтерами «серебряного» возраста проводят мастер-классы в технике «Пластилинография». Участники таких мастер-классов не только получают новые знания, развивают мелкую моторику, но и слушают классическую музыку, что оказывает благоприятное влияние на эмоциональное состояние. Погружаясь в увлекательные процесс, пожилые люди учатся выражать чувства, эмоции, настроение через творчество.

Цикл таких мастер-классов направлен на развитие мелкой моторики рук, координации, тактильного восприятия, усидчивости, развития речи, памяти, творческого мышления и фантазии. Занятия пластилинографией помогают не только развить творческий потенциал получателей социальных услуг, но и способствуют улучшению настроения, снятию напряжения, гармонизации психологического состояния участников мастер-класса.

«Количество проектов по повышению качества жизни пожилых людей ежегодно растет, появляются новые форматы организации их досуга, обучения, занятий спортом, развивается серебряное волонтерство. Также востребованными оказались соцтехнологии, направленные на внедрение системы долговременного ухода, профилактику деменции. Эти направления работы показывают новые тренды общества и новые потребности старших», - отмечает директор ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа» Александр Постников.

Серебряный волонтер Валентина Евстигнеева помогает специалисту центра в организации и проведении занятий по пластилинографии. Валентине Ивановне 61 год, ранее работала оператором, сейчас вышла на заслуженную пенсию и продолжает свое личностное развитие. Она посвящает свое свободное время занятиям с внуком, посещает центр в качестве волонтёра, участника хоровой группы и получателя социальных услуг, занимается творчеством, вязанием, бисероплетением, вышиванием, а также шьет сумки из старых вещей и изготавливает броши из бисера.

«Рада, что существуют подобные занятия для пенсионеров, ведь нам, как и детям, важна поддержка и забота от окружающих. Большую благодарность выражаю сотрудникам центра за их внимательную работу с нами. Я хожу в разные группы, понравилось заниматься лепкой картин на пластилинографии. Я считаю, что через пластилин можно выразить разные эмоции, это поднимает мне настроение, а изделия получаются красочными, яркими и объемными. После занятий возвращаюсь домой на позитиве, сразу хочется жить и что-то делать еще», – рассуждает Валентина Ивановна.

Еще одна участница группы - Валентина Гусятникова тоже пенсионерка, ей 75 лет, в прошлом воспитательница в детском саду. Она привыкла быть в окружении людей, поэтому после выхода на пенсию стала искать альтернативу работе и пришла в комплексный центр, где теперь принимает активное участие в различных мероприятиях, обрела новых знакомых, а волонтерская деятельность помогает ей чувствовать себя нужной обществу.

«В центре организовано много разных интересных занятий для нас – пожилых. Можно открыть и попробовать что-то новое, чем раньше никогда не пробовал заниматься. Мне очень полюбились занятия по пластилинографии, они результативные. Я сама освоила эту технику, теперь и других обучаю и даже купила пластилин домой, чтобы заниматься с внуками», - рассказывает Валентина Ивановна Гусятникова.

Уже более 6 700 человек по всему региону оценили занятия в группах активного долголетия.

Опыт Самарской области по организации в том числе и групп активного долголетия будет представлен на международной выставке-форуме «Россия», которая, напомним, открыта на ВДНХ в Москве. О достижениях и лучших практиках социальной политики самарского региона расскажут на экспозиции «Активное долголетие».

Теги: В центре внимания

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