Для многодетных семей в Сызрани устанавливают автономные пожарные извещатели

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Пожарные инспекторы проводят с жителями профилактические беседы, информируют об основных причинах пожара, раздают памятки о мерах пожарной безопасности.

Кроме этого, сотрудники госпожнадзора Сызрани совместно с представителями местной администрации проводят работу по установке автономных дымовых пожарных извещателей в домах многодетных семей.

Автономный пожарный извещатель (АПИ) – это прибор, реагирующий на появление дыма в помещении и издающий характерный звуковой сигнал. Не требует подключения к электрической цепи и пульту управления, источник автономного питания – 9-вольтовая батарейка со сроком службы 1 год. Устройство реагирует на дым еще на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами - стаканом воды или накрыть очаг возгорания плотным покрывалом. Размещается пожарный извещатель, как правило, на потолке, поскольку дым при возгорании поднимается вверх. Прибор прост в использовании и требуется только раз в год менять батарейку и обслуживать в соответствии с инструкцией.

Автономные пожарные извещатели могут оповестить даже спящих домочадцев о возникновении пожара, что поможет своевременно его ликвидировать, либо покинуть опасное помещение.

Применение АПИ в других муниципалитетах показало их высокую эффективность при возникновении пожара, благодаря чему были спасены человеческие жизни, включая жизни детей.

На сегодняшний день пожарные извещатели установлены в 4 многодетных семьях Сызрани, и в дальнейшем работа по их установке будет продолжена, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: пресс-служба облМЧС