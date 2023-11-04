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Диетолог рассказала о самых полезных осенних овощах 

4 ноября 2023 17:45
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Это тыква, свекла и капуста.

Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова 4 ноября назвала «Известиям» три самых полезных осенних овоща — тыква, свекла и капуста — и рассказала об их свойствах.

Как отметила диетолог, тыква — это очень низкокалорийный овощ, на 100 г которого приходится лишь 22 ккал. Поэтому он отлично подойдет людям, находящимся на диете.

«В 100 г тыквы содержится суточная норма витамина А, который необходим для выработки гормонов, а также полезен для зрения и иммунитета. Кроме того, в ней много клетчатки (около 4 г на 100 г продукта), необходимой для правильной работы ЖКТ», — рассказала Тихомирова.

Второй полезный осенний овощ, который врач рекомендовала включить в рацион, — свекла. Она обратила внимание, что бытует мнение, якобы в свекле содержится большое количество углеводов и она повышает уровень сахара в крови.

«На самом деле это не так. В 100 г вареной свеклы содержится около 8–10 г углеводов, что очень мало. Основная ценность этого овоща — антоцианы, которые окрашивают ее в фиолетовый цвет. Они помогают организму бороться со свободными радикалами, останавливают свободное радикальное окисление, помогают в борьбе со стрессом, замедляют процессы старения. Поэтому чем темнее свекла, тем она полезнее», — отметила диетолог.

Также, по ее словам, свекла является отличным средством против запоров. В ней содержится много растворимой и нерастворимой клетчатки, которая нормализует моторику ЖКТ. Ее можно есть в любом виде — сыром и вареном.

«Третий полезный осенний овощ в нашем списке — белокочанная капуста. Сейчас как раз самый урожай. Из свежей капусты часто делают салаты вместе с морковкой и зеленью. В одной порции такого салата содержится суточная норма витамина С. Кроме того, во всех видах капусты есть вещества, которые препятствуют развитию рака груди у женщин», — рассказала диетолог.

Еще в белокочанной капусте содержится витамин U, который обладает свойством заживлять слизистые и является хорошим средством для профилактики обострений гастрита и язвы желудка. Однако в период обострений употреблять белокочанную капусту нельзя, подытожила Тихомирова.

 

Фото:   freepik.com

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