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Если заснуть голодным, то наутро захочется лишнего на завтрак, а так делать не стоит.
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Диетолог предостерег любителей не есть после шести часов вечера

15 января 2022 22:42
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Если заснуть голодным, то наутро захочется лишнего на завтрак, а так делать не стоит.

Перед сном нежелательно употреблять тяжелую пищу, но и ложиться спать голодным тоже не стоит. Об этом заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург в субботу, 15 января, передают "Известия".

Дело в том, что если заснуть голодным, то наутро захочется лишнего на завтрак, а так делать не стоит.

«Такое поведение мало что меняет в его жизни в лучшую сторону. В одном случае он объедается по вечерам, в другом — по утрам. Разницы никакой, кроме того, что, когда человек объедается утром, у него падает деятельный настрой и происходит программирование на лень», — рассказал он радио Sputnik.

Любителей не есть после шести часов вечера диетолог также предостерег. По его словам, в таком случае сон может быть беспокойным, а можно вообще проснуться посреди ночи с непреодолимым желанием срочно поесть.

Михаил Гинзбург порекомендовал незадолго до сна поесть зерновые хлопья без сахара или мюсли. Главное — вместе с кисломолочными напитками, например с ряженкой.

 

Фото:   pixabay

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