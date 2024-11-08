Девушки-кадеты Росгвардии приняли участие в Параде Памяти в Самаре

78

В Самаре состоялся традиционный Парад Памяти. Он посвящен легендарному военному параду 1941 года в Куйбышеве - запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны. Торжественным маршем по самой большой площади Европы прошли кадеты Пермского президентского кадетского училища Росгвардии.



Участников парада приветствовали Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и статс-секретарь - заместитель Министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева. В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и начальник Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Евгений Панков.



В прохождении торжественным маршем были задействованы порядка восьми тысяч человек. Среди них представители силовых структур, военно-патриотических и исторических клубов, военных учебных центров, высших учебных заведений и кадетских классов. Росгвардию на параде представило сводное подразделение девушек, проходящих обучение в Пермском президентском кадетском училище войск национальной гвардии Российской Федерации, одержавших победу в региональном конкурсе «Смотр строя — Парад Памяти». Начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Евгений Панков приветствовал кадет и пожелал им блеснуть строевой выправкой на параде, уже давно ставшем визитной карточкой региона.



Перед началом парада девушки не скрывали своего волнения. Многие из них продолжают офицерские династии и являются потомками участников Великой Отечественной войны.