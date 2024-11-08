Я нашел ошибку
Главные новости:
Поток туристов из Китая в Россию вырос в семь раз
Поток туристов из Китая в Россию вырос в семь раз
11% работающих женщин в Самаре столкнулись с негативной реакцией работодателя на их беременность
11% работающих женщин в Самаре столкнулись с негативной реакцией работодателя на их беременность
В Самарской области полицейские провели для юношей и девушек урок мужества
В Самарской области полицейские провели для юношей и девушек урок мужества
предпенсионеров могут освободить от работы на два дня в год
Предпенсионеров могут освободить от работы на два дня в год
Вячеслав Федорищев и статс-секретарь – заместитель Министра обороны Анна Цивилева обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей в Самарской области
Вячеслав Федорищев и статс-секретарь – заместитель Министра обороны Анна Цивилева обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей в Самарской области
Доля личных подсобных хозяйств в России сократилась до минимума за 20 лет
Доля личных подсобных хозяйств в России сократилась до минимума за 20 лет
Девушки-кадеты Росгвардии приняли участие в Параде Памяти в Самаре
Девушки-кадеты Росгвардии приняли участие в Параде Памяти в Самаре
IKEA закрыла сделку по продаже последнего актива в России
IKEA закрыла сделку по продаже последнего актива в России
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.07
-0.15
EUR 105.57
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«На берегу великой реки»: СОУНБ приглашает на выставку работ самарского художника Андрея Березина
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет закрытие выставки «Было/Не было»
Мероприятия Музея Рязанова 7 и 9 ноября в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Девушки-кадеты Росгвардии приняли участие в Параде Памяти в Самаре

8 ноября 2024 09:29
78
Девушки-кадеты Росгвардии приняли участие в Параде Памяти в Самаре

В Самаре состоялся традиционный Парад Памяти. Он посвящен легендарному военному параду 1941 года в Куйбышеве - запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны. Торжественным маршем по самой большой площади Европы прошли кадеты Пермского президентского кадетского училища Росгвардии.
 
Участников парада приветствовали Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и статс-секретарь - заместитель Министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева. В качестве почетных гостей в мероприятии приняли участие председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и начальник Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Евгений Панков.
 
В прохождении торжественным маршем были задействованы порядка восьми тысяч человек. Среди них представители силовых структур, военно-патриотических и исторических клубов, военных учебных центров, высших учебных заведений и кадетских классов. Росгвардию на параде представило сводное подразделение девушек, проходящих обучение в Пермском президентском кадетском училище войск национальной гвардии Российской Федерации, одержавших  победу в региональном конкурсе «Смотр строя — Парад Памяти». Начальник регионального управления Росгвардии полковник полиции Евгений Панков приветствовал кадет и пожелал им блеснуть строевой выправкой на параде, уже давно ставшем визитной карточкой региона.
 
Перед началом парада девушки не скрывали своего волнения. Многие из них продолжают офицерские династии и являются потомками участников Великой Отечественной войны.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Росгвардейцы задержали мужчину, который находился в розыске и совершил кражу в Самаре
02 ноября 2024, 13:08
Росгвардейцы задержали мужчину, который находился в розыске и совершил кражу в Самаре
Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного самарца своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. Криминал
477
Учебно-методический сбор снайперов Приволжского округа Росгвардии завершился в Тольятти
01 ноября 2024, 13:29
Учебно-методический сбор снайперов Приволжского округа Росгвардии завершился в Тольятти
По мнению организаторов, цели занятий достигнуты, участники обменялись опытом, который есть в копилке у каждого специального подразделения Росгвардии. Общество
469
В Самаре состоялось торжественное собрание, посвященное 72-ой годовщине со дня образования подразделений вневедомственной охраны Росгвардии
30 октября 2024, 11:25
В Самаре состоялось торжественное собрание, посвященное 72-ой годовщине со дня образования подразделений вневедомственной охраны Росгвардии
Приветствуя личный состав, начальник регионального управления Евгений Панков отметил, что сотрудники вневедомственной охраны ежедневно вносят значительный... Общество
540
В центре внимания
Вячеслав Федорищев и статс-секретарь – заместитель Министра обороны Анна Цивилева обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей в Самарской области
8 ноября 2024  09:40
Вячеслав Федорищев и статс-секретарь – заместитель Министра обороны Анна Цивилева обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей в Самарской области
78
Региональный кабинет министров рассмотрел ряд вопросов повестки, первым из которых стал вопрос об исполнении областного бюджета за прошедшие девять месяцев.
7 ноября 2024  19:44
На заседании облправительства обсудили исполнение бюджета за девять месяцев текущего года
351
В этом году тема парада – «Наша семья – наша Победа!». Она выбрана в связи с проведением Года семьи в России.
7 ноября 2024  16:59
На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти
547
Ряд подрядчиков уже вышли в плановый режим вывоза ТКО с контейнерных площадок в Самаре
7 ноября 2024  12:31
Ряд подрядчиков уже вышли в плановый режим вывоза ТКО с контейнерных площадок в Самаре
408
Сегодня в 12:00 на площади Куйбышева в Самаре состоится традиционный Парад Памяти. 
7 ноября 2024  09:40
Сегодня в 12:00 на площади Куйбышева в Самаре состоится традиционный Парад Памяти
568
Весь список