Дети сотрудников УИС СО покатались на электросамокатах

138

Для детей сотрудников УИС Самарской области организовано катание на электросамокатах.

Инициатором мероприятия выступил член Общественного совета при УФСИН России по Самарской области Максим Максимов. Он является эксклюзивным представителем и оператором сервиса по аренде электросамокатов «Юрент», который заработал с середины апреля в нашем городе.

Жителям Самары и гостям областного центра предлагают до 150 электросамокатов. Причем, один человек может получить до пяти единиц техники для членов своей семьи и друзей.

Покататься можно на набережной реки Волга, а парковать в центре города. В скором времени появятся новые зоны прогулок. Например, от станции метро вглубь спальных районов.

Что касается мероприятия для детей сотрудников, то ребята получили море положительных эмоций и позитива, а Максим Максимов, в свою очередь, пообещал устраивать такие праздники регулярно.

- Наша фирма, - сказал Максим Максимов, - запускает в городе новый вид транспорта. У Самары большой потенциал в этом направлении. Заметен растущий спрос на электросамокаты, особенно досуг актуален сейчас, когда нужно соблюдать социальную дистанцию, передает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО