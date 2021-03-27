Дети и подростки Самары могут принять участие в в литературном конкурсе «Россия. Самара. Отечество»

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Детские библиотеки Самары приглашают принять участие в IV Межрегиональном детско-юношеском литературном конкурсе «Россия. Самара. Отечество», посвящённом 60-летию полёта в космос Юрия Гагарина.

Конкурс проходит в двух номинациях:

- «Космос внутри и снаружи» – авторские работы о космосе и космонавтике, выполненные в жанре поэзии (стихотворение, песня, баллада и т. д.);

- «Дорога к звёздам» – авторские работы о космосе и космонавтике, а также о Самаре и вкладе самарских учёных и космонавтов в космическую отрасль России, выполненные в жанре прозы (рассказ, притча, сказка, эссе и т.д.).

Принять участие в конкурсе могут дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет включительно, а также дети от 5 лет и старше и их родители, проживающие на территории Российской Федерации.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить форму и загрузить в неё творческую работу в формате .doc/.docx. Работы принимаются до 1 сентября 2021 года.

Результаты конкурса будут объявлены не позднее 1 октября 2021 года. Все участники будут награждены сертификатами, а победители дипломами.

После оценки работ и определения победителей будет сформирован литературный сборник. В него войдут творческие работы победителей конкурса. Сборник будет размещен на сайте МБУК г.о. Самара «ЦСДБ».