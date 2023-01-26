Держатели Карты жителя Самарской области могут получить кешбэк за оплату ЖКХ

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Еще одна возможность сэкономить деньги доступна держателям карт Мир, в том числе для Карты жителя Самарской области.



За оплату услуг «Газпром межрегионгаз» можно получить кешбэк 1%.



Нажмите «Активировать» на сайте privetmir.ru, чтобы принять участие в акции – https://vk.cc/cijlY3

Перед оплатой проверьте, что ваша Карта жителя зарегистрирована на privetmir.ru

Оплатите услуги зарегистрированной Картой жителя в личном кабинете клиента или в мобильном приложении «Газпром межрегионгаз».

Получайте кешбэк 1%



Сроки проведения акции: с 1 сентября 2022 по 31 марта 2023. Кешбэк будет начислен не ранее 3-х рабочих дней с момента покупки. Акция действует только для физических лиц.