Дерматолог рассказала о простых правилах по безопасному гелевому маникюру

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С точки зрения медицины лучше совсем обходиться без гель-лака, так как вреда от него гораздо больше, чем пользы. Но, если очень хочется, чтобы покрытие держалось долго и ногти при этом оставались здоровыми, важно соблюдать простые правила. О них «Известиям» рассказала дерматолог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Наносить покрытие постоянно по мере роста ногтей — не очень хорошая затея, считают врачи. Ногтям нужен отдых даже от самого качественного покрытия.

«Вообще носить гель-лак не очень гигиенично. Покрытые им ногти — рассадник вредных микроорганизмов. И даже если часто мыть и дезинфицировать руки, полностью избавиться от патогенов не получится. Но, если важно или просто очень хочется делать такой маникюр, им не стоит злоупотреблять. В идеале стоит носить покрытие не дольше двух или трех недель, а потом делать такой же перерыв. Дело в том, что под слоями любого гель-лака ногтевое ложе ослабевает, пластина становится сухой и ломкой. А снятие покрытия только усугубит, даже если это делал мастер в салоне. И уж тем более ногти могут сильно пострадать, если пытаться отковырять плотный и крепкий слой лака самостоятельно», — отметила дерматолог.

Четких рекомендаций, как часто можно делать такой маникюр, нет, объяснила Филева.

«Всё индивидуально. Если вы видите, что ногти после гель-лака не пострадали и выглядят здоровыми, процедуру можно повторить. Если же вы заметили какие-то изменения, лучше сделать паузу. Если пренебрегать этим правилом, здоровые ногти со временем станут тонкими и ломкими. Они начнут слоиться и трескаться», — подчеркнула она.

По словам специалиста, также может развиться онихолизис, при котором ногтевая пластина отходит от мягких тканей.

«Под ногтем образуются пустоты, увеличивается риск присоединения грибковых инфекций. Ноготь меняет форму, желтеет, отслаивается. Если заметили похожие симптомы, гель-лак наносить ни в коем случае нельзя — к сожалению, так часто делают, чтобы скрыть «некрасивые» ногти. Важно обязательно обратиться к врачу-подологу. Он зачистит поврежденные ногтевые пластины, назначит специальные лечебные средства. Со временем, когда ногти снова отрастут и станут крепкими, можно будет снова пользоваться гель-лаком. Но онихолизис может вернуться даже после полного выздоровления», — указала врач.

Также она напомнила, что после снятия гель-лака ногтям нужен уход, важно пользоваться маслом для кутикулы, при необходимости наносить специальные лечебные лаки, которые порекомендует мастер маникюра, резюмировала врач.

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