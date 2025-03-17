Депутат Бессараб: четырехдневная рабочая неделя в РФ маловероятна еще семь лет

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Введение в России четырехдневной рабочей недели невозможно в ближайшие семь лет. Об этом «Газете.Ru» заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пишет "Парламентская газета".

«Пока очень сложно себе представить четырехдневную рабочую неделю в текущих обстоятельствах, — сказала депутат. — Я могу сказать, что точно не в ближайшие семь лет».

При этом Бессараб отметила, что в будущем введение четырехдневной рабочей недели возможно. Она уточнила, что законодательство, в том числе трудовая сфера, постепенно подстраиваются под запросы граждан.

«Почему нет? У нас происходит роботизация, цифровизация всех процессов, автоматизация производства», — цитирует ее издание.

Фото: freepik.com