День рождения Музея-галереи «Заварка» отметят в Самаре 20--21 декабря

84
День рождения Музея-галереи «Заварка» отметят в Самаре 20--21 декабря

Креативное пространство в бывшем доме мещанина Михаила Маштакова впервые распахнуло свои двери 21 декабря 2022 года. В ближайшие выходные в «Заварке» пройдет серия мероприятий в рамках празднования дня рождения Музея-галереи.

20 декабря (суббота)

В 16.00 пройдет кураторская экскурсия (6+) по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды» (6+). Ее проведет старший научный сотрудник «Заварки» Кирилл Гуров.
Экспозиция посвящена истории дома, в котором разместилась «Заварка». Представленные предметы и воспоминания позволяют сформировать память о месте и посмотреть на себя и свою связь с городом с другого ракурса. На экскурсии гости узнают о судьбе дома Маштакова, рассмотрят его дворовое пространство, увидят структуру деревянного здания через отдельные элементы (резные детали и предметы быта, найденные в процессе реставрации), а также примерят на себя роль жителя доходного дома, прочитав советы в дореволюционных журналах.
«Мы поговорим о том, как место формирует нас, и как мы, в свою очередь, наделяем его частичкой себя, – объясняют организаторы. – Сквозь призму разных времен года посмотрим на воспоминания бывших жителей и гостей дома Маштакова, почувствуем их эмоции и переживания. А еще узнаем, как район вокруг «Заварки» превратился из окраины дореволюционной Самары в культурный центр города».
Кроме того, Кирилл Гуров расскажет, как современные художники переосмысляют устные воспоминания и память места. На выставке собраны работы самарских авторов – Анастасии АльбокриновойСергея и Ивана КлючниковыхПолины УваровойСофии Светашовой.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cuQvFo

В 18.00 состоится новогодний концерт (6+) самарской певицы Фефы.
Анфиса Третьякова (сценический псевдоним – Фефа) исполнит авторские джазовые песни, которые объединяют поколения и семейные истории. Они подарят ощущение праздника и зарядят отличным настроением на целый год вперед.
Вход на мероприятие – 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cvRtWt

Субботний вечер завершится читкой (6+). Актеры театра «Грань» Роман Пяткин и Василий Радченко в сопровождении гитариста Максима Рожкова представят зрителям воспоминания жителей, соседей и гостей дома Маштакова. Выступление начнется в 21.00.
Гости услышат истории, собранные во время подготовки выставки «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды» (6+) и проекта «По соседству». Эти устные рассказы являются не только частью экспозиции, но и стали основой для тематики празднования дня рождения «Заварки». Во время читки раскроются необычные факты, связанные с историей дома Маштакова, а также подлинные эмоции и чувства жителей этого здания.
Вход на мероприятие – 700 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cS3oXz

21 декабря (воскресенье)

В 16.30 пройдет иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!» (6+). Ее проведет кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая Музеем-галереей «Заварка» Екатерина Гурова.
Посетители пройдутся по залам дома Маштакова, посетят действующую выставку «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды» (6+), узнают секреты ее создания, задумки художников и кураторов. Также в камерной атмосфере гости обсудят традиции празднования Рождества и Нового года в дореволюционной Самаре и советском Куйбышеве. Речь пойдет об образах, эмоциях и воспоминаниях местных жителей района вокруг нынешней Самарской площади. В завершении мероприятия экскурсанты выпьют ароматный чай и увидят первый рождественский мультфильм «Рождество у обитателей леса» (6+). Это кукольный черно-белый мультипликационный фильм режиссера Владислава Старевича, который был выпущен 31 декабря 1912 года.
Вход на мероприятие – 500 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cS7aRs

В 18.30 состоится паблик-ток «Искусство арт-медиации» (12+). Участниками станут  архитектор, арт-медиатор Мария Насыбуллина, историк, старший научный сотрудник «Заварки» Анастасия Волынкина и медиатор Галереи «Виктория» Кристина Нижегородцева. Встречу проведет старший научный сотрудник «Заварки» Кирилл Гуров. Мероприятие организовано в рамках проекта «По соседству».
Арт-медиация предлагает нелинейные, ассоциативные пути к воспоминаниям, обходя защитные барьеры и позволяя извлечь и переработать опыт через творческое выражение. Она способствует коллективному осмыслению устной истории: позволяет группе совместно исследовать и интерпретировать общие воспоминания, создавать общие нарративы и укрепить групповую идентичность. Художественные артефакты, созданные в процессе арт-медиации, могут стать ценным наследием, которое документирует устную историю и делает ее доступной для будущих поколений в более многогранном и эмоционально насыщенном виде.
Проект «По соседству» реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно), требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cSn1sk

