«Демография»: пенсионеры региона продолжают осваивать компьютеры и Интернет 

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Вот уже пятый год, как в Самарской области по решению Президента России Владимира Владимировича Путина идет работа по реализации национального проекта «Демография». Это один из самых важных нацпроектов, ориентированный на народосбережение, улучшение демографической ситуации в регионе, качества жизни граждан старшего поколения и создание комфортных условий для активного долголетия.

Для решения этих задач в каждом городе и муниципальном районе нашей области на базе комплексных центров социального обслуживания населения открыты группы активного долголетия. В рамках этих групп проводятся занятия для пожилых по самым разным направлениям: от спортивных и творческих, до образовательных и волонтерских.



Современное общество, широкое распространение компьютерных технологий и гаджетов требует и от пенсионеров умения владеть навыками использования смартфонов, компьютером и Интернетом. А многие из них сами хотят быть в тренде, понимать, о чем говорят внуки, узнавать информацию, общаться в социальных сетях, пользоваться онлайн полезными ресурсами.



- На курсах мы помогаем пожилым гражданам подружиться с Интернетом, а это открываем им возможность получить огромное количество услуг, даже в каким-то вопросах, быть более независимыми от родственников и облегчить себе жизнь. Стоит только не бояться, сделать шаг навстречу новому и пробовать, а мы обязательно поможем, - уверена специалист КЦСОН Самарского округа Ангелина Тучина.



Для тех, у кого не получается самостоятельно освоить функционал электронных девайсов и программ, на помощь придут специалисты комплексных центров на занятиях по компьютерной грамотности. Здесь бесплатно обучат необходимым навыкам на специально адаптированном курсе для пожилых. Например, как быстро найти нужную информацию, как оплатить коммунальные услуги по интернету, как пользоваться социальными сетями, электронной почтой и порталом «Госуслуги» и др.



- Много лет я проработала мастером контролёром на РЖД. Компьютер пришлось освоить уже ближе к концу своей трудовой деятельности, тогда я считала, что ПК - это только одно из технических средств, которые помогают грамотно выполнять работу, так что самое интересное началось намного позже. Только после выхода на пенсию в моей жизни появился Интернет! Изначально, всемирная сеть понадобилась мне, чтобы общаться с родными, переехавшими в другую область, я даже научилась совершать видеозвонки, и многие километры, разделяющие нас, перестали существовать. Это так замечательно, не только слышать голоса любимых людей, но и видеть их улыбки! И так, постепенно я открыла для себя целый мир. Тысячи идей можно подсмотреть в Интернете и легко воплотить их в жизнь. На наших занятиях встретила единомышленников, а еще записалась на онлайн-курсы для начинающих флористов и научилась составлять маленькие цветочные композиции, а еще освоила вышивку лентами, бисером, роспись природных материалов и помог мне в этом Интернет. Постоянно ищу себя, пробую что-то новое. Недавно создала страницу в социальной сети, чтобы больше общаться с людьми, которым тоже нравится заниматься рукоделием, делиться с ними опытом. Умение пользоваться Интернетом помогло мне проявить творческие способности, сделали мою жизнь насыщеннее, - рассказывает пенсионерка Татьяна Николаевна Грачева.



- Наша жизнь полна различных оттенков. Какие-то окрашены в тревожные или печальные тона, например, наличие у меня инвалидности с детства, а вот занятия в КЦСОН по освоению компьютера добавило в нее ярких красок. С компьютером познакомилась на работе, когда нужно было помогать педагогу в заполнении таблиц и наборе текста. Изучить программы мне помог педагог центра соцобслуживания. Знакомство же с интернетом произошло значительно позже. И я вновь обратилась за помощью в центр. Социальные сети порадовали общением, группами по интересам и обучающими видео. Особенно по рукоделию – люблю изготавливать сувениры из бисера и пряжи в подарок друзьям, - отмечает участница группы Венера Ахмерова.



Всего за 2023 год в группах активного долголетия занимались более 7,5 тысячи граждан, а на занятиях по компьютерной грамотности – более 4000, сообщает пресс-служба минсоцдемографии Самарской области